Wabern-Harle: Putzmaschine aus Rohbau gestohlen

Wabern-Harle

Diebstahl einer Putzmaschine Tatzeit: 25.11.2022 bis 02.12.2022 Eine Putzmaschine im Wert von 2.500,- Euro stahlen unbekannte Täter aus einer Garage eines Hausrohbaus „Auf der Höhe“. Die Täter begaben sich zu dem Rohbau und stahlen aus der unverschlossenen Garage die mit einer Plane abgedeckte Putzmaschine P.F.T Mischpumpe G 4 samt dazugehörigem Kompressor. Für den Abtransport der Maschine haben die Täter vermutlich ein Fahrzeug genutzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Borken: Einbruch in Wohnhaus – Pedelec gestohlen

Borken

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 04.12.2022, 23:30 Uhr bis 05.12.2022, 07:45 Uhr In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses „Am Kraftwerk“ brachen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag zu Montag. Sie stahlen ein Pedelec. Die Täter brachen ein Fester der Erdgeschosswohnung auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie und stahlen einen Akku für ein Pedelec sowie einen Pkw-Schlüssel. Vor dem Haus durchsuchten sie einen zuvor mit dem entwendeten Schlüssle geöffneten Pkw nach Wertgegenständen und stahlen anschließend aus der Garage ein Pedelec. Der Wert der Beute und die Höhe des angerichteten Sachschadens stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740