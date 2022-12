Korbach: Die Polizei-News

Korbach: 82-jährige in eigener Wohnung überfallen – Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte weibliche Täterin hat am Sonntagmorgen (4.12.) eine Korbacher Seniorin in ihrer Wohnung überfallen, im Wohnzimmer eingesperrt und eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Die 82-jährige Geschädigte hörte am Sonntag gegen 7:30 Uhr Schlüsselgeräusche an der Wohnungstür und dachte, dass ihr Sohn zu Besuch kommt. Als die Seniorin die Tür öffnete stellte sie fest, dass es sich um eine ihr unbekannte weibliche Person handelt. Die Täterin betrat sofort die Wohnung und gab sich als Putzhilfe aus. Als die Geschädigte der Unbekannten klarmachte, dass sie keine Putzhilfe angestellt habe, forderte die Täterin plötzlich Geld und wurde handgreiflich. Sie sperrte die 82-jährige in deren Wohnzimmer ein und durchsuchte im Anschluss die Wohnung. Nachdem die weibliche Täterin die Wohnung verlassen hat, konnte die Geschädigte mit dem Mobiltelefon Hilfe holen. Eine Streife der Polizeistation Korbach befreite die Seniorin aus ihrer misslichen Lage und nahm eine Anzeige wegen Raub, Freiheitsentziehung und Körperverletzung auf. Bei der Täterin handelt es sich nach Aussagen der Geschädigten um eine etwa 25-jährige, etwa 150cm große, dünne weibliche Person mit schmalem Gesicht. Sie war bekleidet mit einem weißen Anorak, einer blauen Jeanshose und weiß-schwarzen Turnschuhen. Die Täterin soll zur Tatzeit ungepflegt gewesen sein und nach Alkohol gerochen haben. Die 82-jährige Korbacherin erlitt leichte Verletzungen an den Handgelenken und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch den Sohn betreut.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.