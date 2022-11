Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Schmierereien in Wölfersheim – Auch Hakenkreuze gesprüht / Kripo bittet um Hinweise

Nachdem es in Wölfersheim in der Nacht zu Dienstag (29.11.) zu diversen Farb-Schmierereien an mehreren Wohnhäusern, dem Pfarrhaus sowie einem Stromkasten, einem Anhänger und einer Sitzbank gekommen war, ermittelt die Kripo in Friedberg nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Unbekannte waren zwischen Montagabend (20 Uhr) und Dienstagmorgen (6.15 Uhr) durch die Rathausgasse, die Wingertstraße sowie die Kirchgasse gezogen und hatten mit blauer, brauner, neongelber sowie pinker Sprühfarbe beschmiert. Neben verschiedenen Schriftzügen und Zahlenkombinationen stellte man auch mehrere Hakenkreuze fest.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Chaoten wüten an der Trinkkuranlage

Zwischen Samstag (26.11.) und Sonntag (27.11.) wüteten Chaoten auf dem Gelände der Trinkkuranlage im Ernst-Ludwig-Ring. Die Straftäter brachen mehrere dort aufgestellte Marktschirme ab und verursachten so Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Karben: Wohnhaus durchsucht

In ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Rollgraben“ in Burg-Gräfenrode stiegen Einbrecher zwischen Freitagvormittag (11 Uhr) und Dienstagnachmittag (14 Uhr), indem sie eine an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten die Straftäter die Wohnräume und entwendeten Bargeld, Schmuck und ein Fernglas. Wem waren im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Wölfersheim: Schmuck gestohlen

Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro entwendeten Einbrecher am Dienstag zwischen 8.20 Uhr und 19.20 Uhr aus einem Einfamilienhaus in der Leipziger Straße. Um in das Gebäude zu gelangten hatten sie zuvor ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/&010.

Reichelsheim: Einbrecher überrascht

Als sie am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr zurück nachhause kam bemerkte sie eine Person im Schlafzimmer, die hastig aus einem Fenster des Hauses in der Bingenheimer Straße in den Garten sprang und flüchtete. Sie stellte fest, dass der Einbrecher zuvor offenbar mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht hatte. Allem Anschein nach war jedoch nichts entwendet worden. Die Kripo in Friedberg bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.