Frankfurt-Sachsenhausen: Unfall mit Streifenwagen

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Mittag (29. November 2022) kam es in der

Mörfelder Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Zusammenstoß

zwischen einem Streifenwagen und einem Seat Ibiza kam. Zwei Polizeibeamte und

eine 47-jährige Frau wurden verletzt.

Das mit zwei Beamten besetzte Fahrzeug befand sich gegen 12:30 Uhr in der

Fahndung nach einem flüchtigen Verkehrsteilnehmer, welcher zuvor im Bereich der

Stresemannallee an einem Unfall beteiligt war und sich unerlaubt vom Unfallort

entfernt hatte.

Der Streifenwagen befand sich auf der Mörfelder Landstraße und fuhr unter der

Nutzung von Sonder- und Wegerechten in Richtung Am Oberforsthaus. Zu diesem

Zeitpunkt wollte eine 47-jährige Frau, die sich ebenfalls in gleicher

Fahrtrichtung auf der Mörfelder Landstraße befand, in den Welscher Weg abbiegen.

Die Frau hielt dazu in Höhe einer Verkehrsinsel an. Um nun an dem auf der Straße

stehenden Pkw vorbeizukommen, beabsichtigten die Beamten mit dem Polizeifahrzeug

links an der Verkehrsinsel vorbeizufahren. In diesem Moment bog die 47-Jährige

in den Welscher Weg ab, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. An den

zwei Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl das Polizeiauto als auch der

Seat Ibiza mussten abgeschleppt werden. Die 47-jährige Frau und die zwei

Beamten, 25 und 22 Jahre alt, wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zum

genauen Unfallhergang dauern an.

Frankfurt-Schwanheim: Diebstahl mit hohem Schaden

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstag (29. November 2022) kam es im Stadtteil

Schwanheim zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Mercedes Sprinter, bei dem

ein hoher Sachschaden entstand.

Das Fahrzeug der Kanalreinigungsfirma stand im Bereich der Geisenheimer Straße,

als Unbekannte sich zwischen 14.15 Uhr und 20.15 Uhr Zugang zum Innenraum

verschafften, und hochwertige Werkzeuge daraus stahlen. Das entwendete Gut hat

einen Wert von ca. 30.000 Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Frankfurt-Ostend: Überfall auf Tankstelle

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochabend (29. November 2022) kam es gegen 20.10

Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle in der Hanauer Landstraße. Der Täter

erbeutete ca. 900 Euro und konnte unerkannt flüchten. Verletzt wurde niemand.

Der Täter betrat gegen 20.10 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, nahm eine

Getränkedose aus der Auslage, ging zum Kassenbereich, und lies sich ein Päckchen

Zigaretten geben. Als der Kassierer den Mann aufforderte, zu bezahlen, steckte

dieser die Hand in die Hosentasche, und forderte – begleitet mit den Worten er

wolle den Verkäufer nicht erschießen – die Herausgabe der Kasse. Der 20-jährige

Tankstellenangestellte händigte dem Täter sämtliche in der Kasse befindliche

Geldscheine aus. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt in Richtung

Windeckstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 18 – 21 Jahre alt,

ca. 170 – 175 cm groß, blaue Augen, helle Hautfarbe, schlanke Statur, bekleidet

mit einer blauen Jogginghose mit weißen Streifen der Marke Adidas, einer

schwarzen Steppjacke und einem roten Kapuzensweatshirt sowie schwarzen

Turnschuhen. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch und trug eine blaue OP-Maske.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Täter können sich unter der Rufnummer

069/755-51299 beim zuständigen Fachkommissariat oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle melden.

Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Zusätzliche integrative Einsatzmaßnahmen im Bahnhofsgebiet

Frankfurt (ots) – (hol) Seit Mitte September 2022 intensiviert die Frankfurter

Polizei ihre Maßnahmen gegen die negativen Entwicklungen der Drogen- und

Straßenkriminalität im Frankfurter Bahnhofsgebiet. Neben den bereits bekannten

polizeilichen Maßnahmen setzte die Polizei gestern zusätzlich einen Schwerpunkt

im Bereich Verkehrssicherheit und Verkehrserziehung. Unterstützung erfuhr sie

dabei durch die Verkehrspolizei des Straßenverkehrsamts der Stadt Frankfurt am

Main.

72 kontrollierte Personen, zwei Strafverfahren inkl. der Beschlagnahme eines

Springmessers, 280 geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten und zahlreiche

Bürgergespräche schlugen am Ende zu Buche.

Die Aktion startete mit einem Informationsstand zum Thema „E-Scooter“ im

Kaisersack. Hier informierten die Kolleginnen und Kollegen Bürgerinnen und

Bürger über den sachgerechten Umgang mit diesem relativ jungen Verkehrsmittel

und sensibilisierten hinsichtlich möglicher Gefahren im Zusammenhang mit der

Nutzung und dem Abstellen dieses beliebten Fortbewegungsmittels.

Eine weitere Komponente beschäftigte sich mit Kontrollen des fließenden

Verkehrs. In diesem Zusammenhang fand die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle

ein Springmesser auf, beschlagnahmte es und leitete ein Verfahren wegen des

Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Darüber hinaus war auch die Fahrradstaffel, die in dieser Form bislang einmalig

in Hessen ist, im Einsatz. Den Beamten fiel ein Auto auf, bei dem der Verdacht

bestand, dass es nicht haftpflichtversichert ist, so dass sie eine Strafanzeige

wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

fertigten.

Zu guter Letzt legten die Frankfurter Polizei und die Verkehrspolizei gemeinsam

einen Fokus auf verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge. Erfahrungen aus der

Vergangenheit haben gezeigt, dass sich das beharrliche Vorgehen in diesem

Bereich positiv auf die Gesamtsituation im Bahnhofsgebiet auswirkt. Die Bereiche

um die illegal abgestellten Fahrzeuge herum werden von Teilen der Drogenszene

immer wieder als Möglichkeit genutzt, um sich zumindest kurzzeitig vor

neugierigen Blicken zu verstecken und bspw. Drogen zu übergeben, zu konsumieren

oder um sich schlichtweg niederzulassen. Ohne diese als „Sichtschutz“ genutzten

Fahrzeuge bilden sich dort weniger Gruppen lagernder Menschen. Die hohe Anzahl

an geahndeten Verkehrs- und Parkverstößen resultiert aus der guten

Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Straßenverkehrsamts und deren hohem

Engagement.

Die Frankfurter Polizei führt die intensiven Maßnahmen im Bahnhofsgebiet fort.

Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall – Autobahn voll gesperrt

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag, den 29. November 2022, ereignete

sich auf der Bundesautobahn 5, in Höhe des Westkreuzes Frankfurt, ein schwerer

Verkehrsunfall. An vier beteiligten Fahrzeugen kam es zu Blechschäden, ein

34-jähriger Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Mann mit einem VW-Transporter die A5

in Richtung Kassel und beabsichtigte am Westkreuz Frankfurt auf die A648

aufzufahren. Offenbar übersah er hierbei jedoch ein Stauende und fuhr auf einen

BMW, in dem ein 33-jähriger Mann saß, auf. In Folge der Kollision geriet der

Transporter ins Schleudern, querte die Hauptfahrbahn der A5 und prallte in die

Mittelleitplanke. Eine 31-jährige Frau bremste mit ihrem SsangYong stark ab,

wich dem verunfallten VW aus und stieß außerdem mit einem neben ihr fahrenden

Mercedes-Lkw zusammen, den ein 47-jähriger Mann lenkte.

Der 34-jährige Fahrer des VW-Transporters wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Er kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen

Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. An den vier verunfallten

Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Der VW-Transporter musste

abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere

zehntausend Euro. Die A5 war für bis ca. 17:55 Uhr in Richtung Kassel voll

gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt-Heddernheim: Erneut dreiste Betrüger unterwegs – Seniorenpaar um mehrere tausend Euro gebracht

Frankfurt (ots) – (di) Gestern (29. November 2022) kam es in den Mittagsstunden

erneut zu einem perfiden Betrug zum Nachteil eines Seniorenpaares in

Heddernheim. Durch einen sogenannten „Schockanruf“ gelang es den Tätern eine

hohe Summe Bargeld zu ergaunern.

Gegen 14:15 Uhr erhielt das arglose Paar einen Telefonanruf. Eine weibliche

Person stellte sich hierbei gegenüber den Eheleuten als vermeintliche Enkelin

vor, die angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe. Bei dem Unfall sei auch

eine Person ums Leben gekommen. Während des Telefonats übernahm dann eine

weitere weibliche Person die Gesprächsführung und gab sich wiederum als

Polizeibeamtin aus. Sie gaukelte dem Paar vor, dass zur Abwendung einer

Untersuchungshaft gegen die Enkelin eine Kaution in Höhe von mehreren tausend

Euro hinterlegt werden müsse. Beim Gespräch wies die falsche Polizeibeamtin die

Eheleute an, das Bargeld, das sie zuhause aufbewahrten, einem Boten zu

übergeben.

Der Abholer erschien auch zur vereinbarten Zeit, nahm das Geld entgegen und

entfernte sich wieder. Erst nach Ende des Gesprächs dämmerte dem Paar, dass sie

Opfer eines Betruges geworden sind.

Täterbeschreibung des Abholers:

männlich, 50 – 60 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, korpulente

Figur, ca. 165 cm groß, dunkle Wollmütze, dunkle Jacke, graues Sweatshirt, kein

Bart, dunkle Stoffhose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 52499 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Weitere nützliche Informationen und Tipps zu dieser und anderen Formen des

Betruges bekommen Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de („Polizeiliche

Kriminalprävention des Bundes und der Länder“)

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebe unterwegs – Zivilfahnder nehmen vier junge Männer fest

Frankfurt (ots) – (di) Gestern (29. November 2022) kam es innerhalb weniger

Stunden zu zwei Taschendiebstählen im Bereich des Hauptbahnhofs. Die Diebe

hatten es auf Smartphones abgesehen. In beiden Fällen nahmen Zivilfahnder die

Täter fest.

Zunächst beobachteten Zivilbeamte gegen 12:30 Uhr zwei junge Männer dabei, wie

sie im Kaisersack ein Handy begutachteten und die Hülle desselbigen mitsamt

einem Ausweis und Visitenkarten entsorgten. Bei der Kontrolle der beiden jungen

Männer im Alter von jeweils 19 Jahren und der Überprüfung des Handys wurde

festgestellt, dass dieses gestohlen war. Die Tat fand zuvor im Hauptbahnhof

statt, wo eine 55-Jährige Opfer der Diebe wurde.

In einem zweiten Fall beobachteten die Zivilfahnder ein weiteres Diebes-Duo auf

frischer Tat. Die beiden Täter im Alter von 20 und 16 Jahren gingen

arbeitsteilig vor, als sie sich gegen 15:10 Uhr auf dem Vorplatz des

Hauptbahnhofs von zwei Seiten dem 46-jährigen Geschädigten näherten. Im

Vorbeigehen zog einer der Täter dem Geschädigten das Handy unbemerkt aus der

Jackentasche und übergab dies unmittelbar an den zweiten Täter. Noch bevor sich

die beiden entfernen konnten, nahmen sie die Zivilbeamten fest.

In beiden Fällen konnte das Diebesgut den glücklichen Geschädigten unmittelbar

zurückgegeben werden. Die insgesamt vier Täter wurden nach Abstimmung mit der

Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein

Strafverfahren wegen Taschendiebstahls.