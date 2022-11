Mannheim: 71. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg: Die Gewinner der Awards stehen fest

Mannheim. Im Rahmen der feierlichen Award Ceremony im Luxor Filmpalast in Heidelberg wurden soeben die diesjährigen Gewinnerfilme des 71. IFFMH bekannt gegeben. Reden hielten neben den Jurys der Referatsleiter im MWK des Landes Baden-Württemberg Marc Grün sowie der Heidelberger Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner. Der Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz war mit einem Grußwort vertreten. Die geehrten Filme zeichnen sich bei aller Unterschiedlichkeit durch einen zutiefst humanen und empathischen Blick auf ihre Protagonist*innen aus. Der mit 30.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an ›You Won’t Be Alone‹ des australischen Regisseurs Goran Stolevski, ein symphonisch komponiertes Meisterstück von poetischer Schönheit und anrührender Kraft. Insgesamt wurden in ON THE RISE, der Wettbewerbs-Sektion des IFFMH, fünf Preise von vier Jurys vergeben. Hinzu kommt der mit 5.000 Euro dotierte Audience Award. Zur Auswahl standen 16 internationale Erst- und Zweitfilme von herausragenden Regietalenten. Festivalleitung und Team des IFFMH gratulieren sämtlichen Preisträger*innen sehr herzlich. Festivaldirektor Dr. Sascha Keilholz richtet sich direkt an die Juror*innen: „Vielen Dank an die Jurys, die sich mit Leidenschaft und Esprit den unterschiedlichen Filmen, Ansätzen und Energien gewidmet haben.“ Und Frédéric Jaeger, Leiter der Programmorganisation, schließt sich ihm an: „Unterwegs zu den Kinos in Heidelberg und Mannheim haben die zwölf Mitglieder der Jurys viel gelacht, ob der Herausforderung, sich auf Preisträger*innen zu verständigen. Ein gutes Zeichen! Wir wollten es ihnen nicht leicht machen. Am Ende ging es dafür heiß her, weil jede*r für seine*ihre Positionen und Lieblinge kämpfte. So wie in den Filmen standen auch in den Diskussionen der Jurys unterschiedliche Aspekte im Vordergrund: mal das Politische, mal das Emotionale und mal die Form. Ein Bild dieser Vielfalt kann sich das Publikum in den nächsten drei Tagen noch einmal selbst machen, denn wir wiederholen alle 16 Wettbewerbsfilme.“ Das Ergebnis der regen Debatten, die Begründungen der Jurys, lauten wie folgt: