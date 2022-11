Heidelberg-Wieblingen: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Am Montag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 81-jähriger

Fahrradfahrer den gemeinsamen Fuß- und Radweg auf der Mannheimer Straße zwischen

Heidelberg-Bergheim und Heidelberg-Wieblingen in Fahrtrichtung Wieblingen. Als

der 81-Jährige einen vor ihm fahrenden Radfahrer überholen wollte, übersah er

einen entgegenkommenden 23-jährigen Fahrradfahrer. Hierbei kam es zum

Zusammenstoß und Sturz der beiden Unfallbeteiligten. Sowohl der 81-Jährige als

auch der 23-Jährige verletzten sich leicht. Der entstandene Sachschaden ist noch

nicht bekannt.

Weitere Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Heidelberg-Altstadt: Fotoautomat beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstagabend 18:00 Uhr bis

18:18 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Glasscheibe eines

Fotofix Selbstbedinungs-Automaten in einem Kaufhaus in der Fahrtgasse. Der

entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die Örtlichkeit gemacht haben,

werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Heidelberg Bismarckplatz unter der

Telefonnummer 06221/18570 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Polizeieinsatz im Bereich Karlstraße – Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg-Altstadt (ots) – Nachdem am Mittwochmorgen eine psychisch auffällige

Person das Universitätsgebäude in der Karlstraße betreten und verbale Drohungen

gegenüber Studierenden geäußert hatte, wurde das Gebäude geräumt und der Bereich

großräumig abgesperrt. Die Person konnte in der Folge widerstandslos

festgenommen werden.

Die Verkehrssperrungen am Karlsplatz, der Karlstraße und im Bereich Kisselgasse/

Ecke Hauptstraße sowie im Karlstraße/ Ecke Plankengasse werden in den nächsten

Minuten aufgehoben und für den Personen- sowie Fahrzeugverkehr wieder

freigegeben.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Heidelberg-Bergheim: Aktueller Polizeieinsatz im Bereich Karlstraße – Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg-Bergheim (ots) – Aufgrund eines Polizeieinsatzes im Bereich der

Karlstraße kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Karlsplatz, die

Karlstraße sowie der Bereich Kisselgasse/ Ecke Hauptstraße und Karlstraße/ Ecke

Plankengasse sind aktuell gesperrt.