Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Pkw – Zeugen gesucht

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag zwischen 16:50 Uhr und 19:00 Uhr

schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe eines VWs ein und

gelangte so in das Innere des Fahrzeugs. Der VW war in einer Tiefgarage in der

Durlacher Straße geparkt. Entwendet wurde unter anderem ein Geldbeutel. Der

entstandene Sach- und Diebstahlsschaden ist bislang noch nicht bekannt und Teil

der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur

Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der

Telefonnummer 06202/2880 zu melden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Windschutzscheibe eingeschlagen – Zeugen gesucht!

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag 17:00 Uhr und

Dienstag 06:45 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen am

Straßenrand geparkten Hyundai in der Wasserturmallee bei der Kreuzung zur

Albert-Schweitzer-Straße. Die Windschutzscheibe wurde vermutlich mit einem

Pflasterstein eingeschlagen. Neben der Motorhaube wurde zum Teil auch die

Fahrzeuginnenausstattung beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000

Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur

Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der

Telefonnummer 06205/28600 zu melden.

Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis): Parkenden Pkw beschädigt – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht!

Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Nach einer Unfallflucht auf dem

Parkplatz am Neckarlauer sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt

Fahrzeug. Den bisherigen Erkenntnissen nach beschädigte am Dienstag, zwischen

9:45 Uhr und 13:30 Uhr, ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen im Bereich der

Schiffsanlegestelle zur „Weissen Flotte“ parkenden Hyundai und entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der hierbei entstandene

Sachschaden wird auf rund 3000.- Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, welche den Unfall auf dem öffentlichen Parkplatz beobachtet haben

oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 06223 / 9254-0 zu

melden.

Wiesenbach- Rhein-Neckar-Kreis: Schaum im Biddersbach – Zeugen gesucht!

Wiesenbach- Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr wurden

im Biddersbach im Bereich des Bachwegs großflächiger Schaum sowie verendete

Fische festgestellt. Die Feuerwehr Wiesenbach und die Polizei waren vor Ort. Die

durch die Feuerwehr entnommenen Wasserproben sind nach ersten Erkenntnissen

unauffällig. Wasserzuläufe im dortigen Bereich wurden ebenfalls untersucht und

zeigten keine Auffälligkeiten. Die verendeten Fische wurden sichergestellt und

an das Veterinäramt übergeben, die weitere Untersuchungen vornehmen. Das

Ergebnis steht bislang noch aus.

Eine Gefährdung für die Anwohner lag zu keinem Zeitpunkt vor.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch Gewerbe und Umwelt übernommen.

Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Tel.:

06223/9254-0 entgegengenommen.

Sinsheim- Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht!

Sinsheim- Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Zeitraum von Montag, 00:00 Uhr bis

Dienstagvormittag, 09:20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem

Einbruchsversuch in eine Gaststätte. Die bislang unbekannte Täterschaft

versuchte sich hierbei gewaltsam Zutritt über den Eingangsbereich zu

verschaffen. Die genaue Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert

werden. Die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.