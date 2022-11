Randalierender Dieb im Hotel festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots) – (dr) Ein 32-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in einem Hotel negativ aufgefallen. Er steht im Verdacht, einen Diebstahl begangen zu haben. Als Polizeibeamte eintreffen, verhielt er sich besonderes renitent.

Ein Mitarbeiter eines Hotels in der Konrad-Adenauer-Straße meldete sich gegen 03:55 Uhr bei der Polizei, nachdem ein Dieb auf frischer Tat ertappt wurde. Offenbar hatte der Langfinger aus der Lobby ein Getränk entwendet und geriet in der Folge mit dem Sicherheitspersonal aneinander.

Als eine hinzugerufene Streife eintraf, verhielt sich der festgehaltene Mann, 32 Jahr alt, weiterhin aggressiv, sodass ihm die Beamten Handfesseln anlegten.

Im weiteren Verlauf spuckte er vor sie auf den Boden, ließ sich hinfallen und sprach eine Vielzahl an Beleidigungen aus. Auch im Polizeiwagen, als die Beamten mit dem Festgenommenen zur Dienststelle fahren wollten, ließ es sich dieser nicht nehmen, um sich zu spucken. Darüber hinaus versetzte er einem Beamten während des Transports vom Fahrzeug auf die Wache unvermittelt einen Kopfstoß. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Gegen den 32-jährigen Mann wird nun wegen Verdachts des Diebstahls sowie des tätlichen Angriffs, der Körperverletzung und der Beleidigung ermittelt.

Einbrecher kommen nicht weit

Frankfurt-Nordend (ots) – (dr) Zwei 37 und 38 Jahre alte Männer haben in der Nacht zu Samstag (05.11.2022) versucht, in der Luisenstraße in einen Getränkemarkt einzubrechen.

Eine Anwohnerin sah gegen 02:14 Uhr in der Luisenstraße zwei Männer, die augenscheinlich in einen Getränkemarkt einbrechen wollten. Sie rief die Polizei an. Sofort begaben sich mehrere Streifenfahrzeuge in den gemeldeten Bereich. In unmittelbarer Nähe des Tatorts konnten die beiden Verdächtigen durch die fahndenden Beamten angetroffen werden. Offenbar hatten sie zuvor ein Fenster des Marktes aufgebrochen, es jedoch nicht geschafft in die Geschäftsräume vorzudringen, weshalb sie vom weiteren Vorgehen absahen und sich davonmachen wollten. Doch dann klickten die Handschellen.

Bei der Überprüfung der Personalien der beiden 37 und 38 Jahre alten Männer stellte sich zudem heraus, dass gegen sie auch noch offene Haftbefehle zur Strafvollstreckung vorlagen. Nach dem gescheiterten Einbruch ging es für das wohnsitzlose Duo in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Totalschaden nach Unfallfucht – Zeugen gesucht

Frankfurt-Fechenheim (ots) – (dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Fachfeldstraße im Stadtteil Fechenheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der drei Fahrzeuge komplett demoliert wurden. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand war gegen 02:00 Uhr ein VW Golf auf der Fachfeldstraße in Richtung Bregenzer Straße unterwegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 33 die Kontrolle. Der Golf prallte gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, einen VW Up und einen VW Passat, sowie gegen eine dortige Hauswand. Schließlich kam der VW Golf zum Stehen. Aus dem verunfallten Pkw sollen dann ein Mann und eine Frau ausgestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis.

Der bei dem Unfall verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den geflüchteten Fahrzeuginsassen bzw. dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-11800 zu melden.

Fußgängerin schwer verletzt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots) – (dr) Eine 17-jährige Fußgängerin ist in der Nacht zu Samstag (05. November 2022) in Sachsenhausen schwer verletzt worden, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter kam.

Gegen 01:57 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter die Textorstraße von der Diesterwegstraße kommend in Fahrtrichtung Schweizer Straße. An der Kreuzung Textorstraße / Schweizer Straße beabsichtigte dieser, nach links abzubiegen. Mutmaßlich übersah er dabei die 17-jährige Fußgängerin, die in gleicher Richtung die Straße überquerte und in der Folge unter das Fahrzeug geriet.

Die schwerverletzte Jugendliche kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Rotlicht missachtet

Frankfurt-Hausen (ots) – (dr) Ein U-Bahn-Fahrer verhinderte am Freitagnachmittag, den 04. November 2022, im letzten Moment einen Zusammenstoß mit einer jungen Radfahrerin, die an einem Bahnübergang eine rote Ampel missachtete. Zwei Fahrgäste erlitten aufgrund einer Gefahrenbremsung leichte Verletzungen.

Der 59-jährige Fahrer war mit der U-Bahn der Linie 7 gegen 15:10 Uhr auf der Ludwig-Landmann-Straße in Fahrtrichtung Am Fischstein unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt überquerte Am Hausener Freibad, Höhe Hausnummer 341, ein junges Mädchen mit ihrem Fahrrad trotz des für sie geltenden Rotlichts den dortigen Bahnübergang. Das Mädchen kam aus Richtung Brentanobad. Der Fahrer erkannte die junge Radfahrerin rechtzeitig und leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein, sodass die U-Bahn noch vor dem Übergang zum Stehen kam. Jedoch verletzten sich in der Bahn aufgrund des Bremsvorgangs zwei der Fahrgäste leicht und bedurften einer medizinischen Behandlung. Ein Fahrgast erlitt in der Bahn eine Kopfplatzwunde, ein weiterer prallte mit dem Rücken gegen eine Metallstange.

Das Mädchen entfernte sich im Anschluss in Begleitung einer erwachsenen Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Letztere hatte zuvor noch ordnungsgemäß an der roten Ampel gehalten. Beide waren mit Fahrrädern unterwegs.

Das Mädchen soll circa 5 bis 7 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Es habe bunte Kleidung und einen rotweißen Fahrradhelm getragen. Die Frau soll ebenfalls schlank gewesen sein, kurze schwarze Haare und ebenfalls einen Fahrradhelm getragen haben. Beide seien von asiatischer Erscheinung gewesen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-11000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Brand im Möbellager in Seckbach

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Am Samstagabend (05.11.2022) brannte es in einem größeren Lageranbau eines Geschäftshauses in der Borsigallee in Seckbach. Eine Brandausbreitung konnte verhindert werden.

Gegen 17 Uhr wurde über Notruf 112 eine Rauchentwicklung aus einem Lagergebäude an der Borsigallee im Stadtteil Seckbach gemeldet. Die ersteintreffenden Kräfte stießen auf dunkle Rauchwolken aus dem Flachdach eines etwa 2000 Quadratmeter großen, eingeschossigen Lagergebäudes, welches an ein Geschäftshaus angrenzt. Aufgrund der unklaren Lage über die bereits fortgeschrittene Brandausbreitung im Innern der Dachkonstruktion, wurde vom Einsatzleiter das Alarmstichwort erhöht und weitere Einheiten der Feuerwehr Frankfurt entsendet.

Mittlerweile war das mittels Holzkonstruktion erstellte und mit Bitumen gedeckte Dach auf einer Fläche von etwa 40 Quadratmetern durchgebrannt. Von mehreren Trupps unter Atemschutz wurde das Gebäude kontrolliert und die Löschmaßnahmen eingeleitet. Hierfür wurde das Dach an mehreren Stellen geöffnet, um die Brandausbreitung zu kontrollieren. Es konnte eine Brandausbreitung innerhalb der Dachkonstruktion auf etwa 100 Quadratmeter festgestellt werden.

Gegen 19 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Eine weitere Brandausbreitung wurde verhindert. Die Nachlöscharbeiten mit weiteren Kontrollen der Dachkonstruktion dauerten noch bis etwa 20 Uhr an.

Problematisch gestaltete die Herstellung der Wasserversorgung. Zahlreiche Hydranten im Umfeld der Brandstelle waren durch abgestellte Fahrzeuge nicht nutzbar und es mussten erst längere Schlauchwege verlegt werden. Ein Passant stürzte auf der Straße über einen Schlauch und erlitt eine Platzwunde. Er musste zur weiteren Versorgung vom anwesenden Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden im oberen 5-stelligen Bereich. Die Polizei hat mit die Brandursachenermittlung aufgenommen. Im Einsatz waren 60 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Enkheim und der Rettungsdienst.

Polizeimeldung (ots) – (dr) Am gestrigen Samstag brannte es in einem Lagergebäude in der Borsigallee. Ein Zeuge bemerkte gegen 17:00 Uhr innerhalb des gewerblich genutzten Gebäudes eine Rauchentwicklung. Kurze Zeit später fiel auch der Strom aus. Die im Gebäude befindlichen Personen begaben sich selbstständig nach draußen.

Als die alarmierten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, brannte das Dach des hinteren Gebäudeteils im Bereich einer Werkstatt bereits erheblich. Durch die Feuerwehr kam es in der Folge zu einem massiven Löschangriff, wobei auch das Dach geöffnet wurde. Die Brandbekämpfung inklusive der Nachlöscharbeiten dauerte mehrere Stunden an.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden dürfte im hohen 5-stelligen Bereich liegen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern. Ein möglicher technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Kellerbrand in Bornheim

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Am Samstagabend (05.11.2022) brannte es in einem Keller eines Wohnhauses “Am Ameisenberg” in Bornheim. Durch das schnelle Eingreifen konnte größerer Schaden verhindert werden.

Um 17.35 Uhr erreichte die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein Notruf über Rauchentwicklung in einem Keller und ausgelöste Rauchwarnmelder. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer in einem Kellerabteil eines sechsgeschossigen Wohnhauses lokalisieren und mit den Löscharbeiten beginnen. Gegen 18.15 Uhr war der Brand gelöscht. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr.

Polizeimeldung (ots) – (dr) – Gestern Abend (05.11.2022) brannte es in Bornheim in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Zuvor waren über den Notruf mehrere Meldungen aufgrund eines verrauchten Treppenhauses eingegangen. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr lokalisierten im Keller eines Am Ameisenberg befindlichen Mehrfamilienhauses einen Kellerbrand und konnten diesen schnell löschen.

Es kam zu keinen verletzten Personen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Derzeitige Ermittlungen deuten auf eine unsachgemäße Handhabung von Leuchtmittel im Keller hin. Das Brandkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wohnungsbrand in Sachsenhausen

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Bei einem Wohnungsbrand im Sachsenhausen entstand am Samstagmorgen ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Um kurz nach 07 Uhr am Samstag 05.11.2022 meldeten Anwohner eines Wohnhauses in der Straße “Unter den Eschen” Geräusche eines Rauchwarnmelders und dunkle Rauchwolken aus einem Fenster.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des 5-geschossigen Wohnhauses ausfindig machen. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet und die Brandbekämpfung durch die Einsatzkräfte aufgenommen. Zeitgleich wurde die Brandwohnung nach Personen durchsucht.

Glücklicherweise befand sich keine Person in der Wohnung. Auch die Wohnung über der Brandstelle wurde kontrolliert. Mittels Lüfter wurde der Brandrauch ins Freie gedrückt. Das Feuer war gegen 07.45 Uhr gelöscht. Während der Löscharbeiten war die angrenzende Stresemannallee voll gesperrt.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen und des Rettungsdienstes. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Polizeimeldung (ots)-(dr) Am Samstagmorgen 05. November 2022, kam es in einer Wohnung im Stadtteil Sachsenhausen zu einem Brand, welcher von Kräften der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

Ein Anwohner registrierte um kurz nach 07:00 Uhr Unter den Eschen einen Rauchwarnmelder sowie Rauch, der aus dem Fenster einer Wohnung stieg. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr lokalisierten die Brandwohnung in einem mehrstöckigen Gebäude und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Brand konnte letztlich erfolgreich gelöscht werden. Mehrere Polizeistreifen evakuierten zuvor alle Bewohner aus dem Haus. Es kam zu keinen Verletzten. An einem vor dem Fenster der Wohnung geparkten Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Der durch das Feuer entstandene Gesamtschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Wohnzimmer der Wohnung aus. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Stresemannallee war während der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, sodass es auch zu Beeinträchtigungen im ÖPNV kam.

Kellerbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Frankfurt-Sossenheim (ots) – Am Freitagnachmittag 04.11.2022 brannte es in einem Heizungsraum eines Mehrfamilienwohnhauses in Sossenheim. Der erste Notruf ging gegen 16:40 Uhr in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Die nur kurze Zeit später in der Carl-Sonnenschein-Straße eintreffenden Einsatzkräfte stießen auf dunkle Rauchwolken aus den Kellerfenstern des 3-geschossigen Wohnhauses.

Die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen durch einen Trupp im Heizungsraum zeigten rasch Wirkung und das Feuer wurde gelöscht. Parallel dazu wurde mit einem Lüfter der Treppenraum entraucht. Die Bewohner hatten das Wohnhaus bereits alle verlassen. Eine bettlägerige Frau war sicher in der Wohnung und wurde von Einsatzkräften während der Löschmaßnahmen betreut.

Durch das Feuer wurden Versorgungsleitungen im Keller zerstört, weshalb der Energieversorger die Stromversorgung für das Wohnhaus abschalten musste. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst. Über die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

