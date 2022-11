Brand in einem Mehrfamilienhaus

Melsungen (ots) – Am Samstag 05.11.2022 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Spangerweg in Melsungen. Beim Eintreffen der Streife der Polizeistation Melsungen brannte es im Erdgeschoss des 4-stöckigen Gebäudes. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr der Stadt Melsungen konnten alle Bewohner, zum Teil unter Einbindung einer Drehleiter, aus dem Haus gerettet und von einem Notarzt untersucht werden.

Vier der 9 Bewohner wurden nach der Erstversorgung, wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung vorsorglich stationär in umliegenden Krankenhäusern aufgenommen. Das Feuer griff innerhalb kurzer Zeit auf das komplette Dach über.

Der Sachschaden an dem Gebäude, welches derzeit nicht mehr bewohnbar ist, beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf 350.000 Euro. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt.

Unbekannte Täter brechen in Tankstelle ein und stehlen Zigaretten

Oberaula (ots) – In eine Tankstelle in der Niederrheinischen Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht vom 03.11.- 04.11.2022 ein. Sie stahlen eine größere Menge an Zigarettenpäckchen. Die Täter brachen die elektrische Eingangstür auf und gelangten hierdurch in den Verkaufsraum. Diesen durchsuchten sie nach Wertgegenständen.

Die Täter stahlen Zigaretten im Wert von wenigen tausend Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/7740

