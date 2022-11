Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Einbruch in Autohaus

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.11.2022 gegen 00:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Weinstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten zwei Unbekannte die Terrassentür zum angegliederten Wohnhaus auf und gelangten so ins Gebäude. Hier durchwühlten sie sowohl die Privat- als auch die Geschäftsräume und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Mit einer fremder Bankkarte unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Mit einer fremder Bankkarte unterwegswar ein 22-Jähriger Mann aus Neustadt/W. am 03.11.2022 um 20:30 Uhr in der Branchweilerhofstraße in 674433 Neustadt/W. unterwegs, als er durch Beamte einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Der den Beamten bekannte und auch einschlägig polizeibekannte Mann, welcher erst vor circa einem halben Monat aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen wurde, konnte keine konkreten und glaubwürdigen Angaben zur Herkunft der Karte machen, weshalb diese letztlich sichergestellt wurde. Der Neustadter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls oder einer Unterschlagung verantworten. Bezüglich der Einordnung des Deliktes werden weitere Ermittlungen durchgeführt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):