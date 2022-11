Mannheim-Heidelberg: Kartenvorverkauf des 71. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg gestartet

Mannheim/Heidelberg. Am 3. November startete der Kartenvorverkauf des 71. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg. Online unter iffmh.de/tickets und vor Ort in Mannheim und Heidelberg.

Die Adressen und Öffnungszeiten der Vorverkaufsstände sind die folgenden: In Mannheim:

3.–16. November im BuGa-Container am Plankenkopf beim Wasserturm, von montags bis freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 16:00 Uhr. Ab Festivalbeginn am 17. November täglich ab 10:00 Uhr im Stadthaus, N1. In Heidelberg:

3.–25. November im Montpellierhaus (Maison de Montpellier), Kettengasse 19, 69117 Heidelberg, montags bis donnerstags von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr sowie freitags von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr. Außerdem wird es während des Festivals vom 17. bis zum 27. November Tages- und Abendkassen im Stadthaus in Mannheim und in den Spielstätten des Festivals in beiden Städten geben. Kassenöffnung ist hier jeweils 30 Minuten vor der ersten Nachmittag- bzw. Abendvorführung des Tages. Im Stadthaus startet der Verkauf am 17. November, an den Kinokassen am 18. November. Erstmals besteht in diesem Jahr an allen Kinokassen auch die Möglichkeit, Karten für Filmvorführungen in anderen Kinos zu erwerben. Die Ticketpreise bleiben weitgehend wie im vergangenen Jahr. Genauere Informationen können den Publikationsorganen, der Homepage und dem Programmheft, des IFFMH entnommen werden. Das 71. IFFMH findet vom 17. bis zum 27. November 2022 statt. (Quelle: IFFMH – Filmfestival Mannheim gGmbH)