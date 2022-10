Nächtliche Spritztour

Mainz (ots) – Zu mehreren Verkehrsunfällen während einer Spritztour kam es am frühen Donnerstagmorgen. Ein 17-Jähriger aus Mainz entnahm heimlich den Schlüssel des elterlichen Fahrzeuges aus der Tasche des Vaters. Anschließend fuhr er auf einen nahe gelegenen Parkplatz, um dort seine Fahrpraxis zu verbessern.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Jugendliche die Kontrolle über den VW Passat und überfuhr mehrere Beete und Büsche, bevor er die Hauswand einer Schule streifte. Als er seine Fahrt fortsetzte, durchfuhr er noch ein bis dato geschlossenes Tor und beschädigte einen angrenzenden Zaun.

Daraufhin begab sich der 17-Jährige zurück nach Hause und beichtete dem Vater sein Missgeschick. Der Vater informierte daraufhin die zuständige Polizeidienststelle, welche den Verkehrsunfall aufnahm.

Der Jugendliche muss sich nun wegen mehrerer Strafanzeigen verantworten. Ob und wann der 17-Jährige seine Fahrerlaubnis beantragen kann, muss durch die Fahrerlaubnisbehörde geprüft werden.

Einbruch in Handyshop

Mainz (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Lotharstraße zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Handyshop. Durch die bislang unbekannten Täter wurden insgesamt 24 Mobiltelefone entwendet. Die Täter verschafften sich nach aktuellem Ermittlungsstand über eine Treppe Zugang zu einem Toilettenfenster im ersten Obergeschoss.

Sie öffneten das Fenster gewaltsam und drangen in den Einkaufsladen ein. Während der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei konnten unterschiedliche Spuren, unter anderem auch Fingerabdrücke, gesichert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Einkaufswagen außer Kontrolle

Bingen (ots) – 26.10., Hitchinstraße, 17:48 Uhr. Ein Anrufer meldete 3 Jugendliche, die mehrere Einkaufswagen eines Discounters in Richtung einer befahrenen Straße schöben. Vor Ort stellten die Beamten die Wagen etwa 50 Meter von dem Supermarkt entfernt fest.

Von den Verursachern, die sich wohl einen Scherz erlauben wollten, fehlte jede Spur. Die Streife brachte das Eigentum des Einkaufsmarkts ordnungsgemäß zurück.

Fahrt ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots) – Am 26.10.22 gegen 23:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Saarlandstraße einen E-Scooter an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 19-jährige Fahrer gab im Rahmen der Kontrolle an, dass er keine Versicherung für den E-Scooter abgeschlossen habe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – Am 26.10.22 gegen 14:15 Uhr wurde der Fahrer eines E-Scooters in der Binger “Vorstadt” durch eine Streife der PI Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 37-jährigen Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was dieser zwar leugnete, ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte allerdings den Verdacht.

Neben der Beeinflussung durch Marihuana ist auch der Konsum von Amfetamin Grundlage der weiteren Ermittlungen. Eine entsprechende Substanz in geringer Menge wurde im Rahmen der Personendurchsuchung aufgefunden und sicher gestellt.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und in der Folge eine Blutprobe entnommen.