Wiesbaden: Die Polizei-News

Balkontür aufgebrochen – Schmuck gestohlen, Wiesbaden,

Bierstadt, Von-Leyden-Straße, 26.10.2022, 17.45 Uhr bis 21.45 Uhr

(pa)Am Mittwochabend kam es in der Von-Leyden-Straße in Bierstadt zu einem

Wohnungseinbruch. Unbekannte kletterten zwischen 17.45 Uhr und 21.45 Uhr auf den

Balkon einer in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Hochparterrewohnung. Die Täter

brachen die dortige Balkontür auf und durchsuchten die Wohnräume anschließend

nach Wertsachen. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und

flüchteten mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei bittet

mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu

melden.

Einbrecher stehlen Uhren und Schmuck, Wiesbaden, Biebrich,

Wilhelm-Kopp-Straße, 25.10.2022, 05.15 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)Im Laufe des Dienstags brachen Unbekannte in Biebrich in eine Wohnung ein.

Die Tat ereignete sich zwischen 05.15 Uhr und 18.00 Uhr in der

Wilhelm-Kopp-Straße. Die Täter verschafften sich Zugang ins Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses und hebelten die Tür zu einer der Wohnungen auf. Anschließend

machten sie sich auf die Sucht nach Wertsachen. Sie entwendeten diversen Schmuck

sowie Armbanduhren. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf einige

Tausend Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Mann entblößt sich vor Fußgängerin,

Wiesbaden, Biebrich, Lohmühlweg / Grundweg, 26.10.2022, 18.05 Uhr

(pa)Am frühen Mittwochabend ist eine Fußgängerin im Biebricher Lohmühlweg auf

einen Exhibitionisten getroffen. Die Fußgängerin war gegen 18.05 Uhr im Bereich

Lohmühlweg Ecke Grundweg unterwegs, als ein Unbekannter an ihr vorbeigelaufen

sei, der bei offener Hose an seinem Glied manipuliert habe. Darauf angesprochen

sei der Mann wortlos weitergelaufen und nach rechts in den Grundweg abgebogen.

Beschrieben wird der Exhibitionist als etwa 25 Jahre alt und circa 160cm groß.

Er habe eine korpulente Statur sowie mittellanges dunkles Haar bis unter die

Ohren gehabt und schwarze Kleidung getragen. Personen, die Hinweise zur

Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

(0611) 345 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Wertsachen aus Pkw entwendet,

Wiesbaden, Parkplatz an L 3441 zwischen Frauenstein und Georgenborn, 26.10.2022,

17.35 Uhr bis 18.30 Uhr

(pa)Am Mittwoch kam auf dem Parkplatz eines Bestattungswalds an der L 3441

zwischen Frauenstein und Schlangenbad Georgenborn zu einem Diebstahl aus einem

geparkten Pkw. Die Fahrerin eines VW Golf Sportsvan hatte ihr Fahrzeug gegen

17.35 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 18.30 Uhr zurückkehrte,

waren eine Arbeitstasche sowie ein Laptoprucksack samt Inhalt aus dem Kofferraum

des Wagens verschwunden. Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Der

Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Mögliche Zeuginnen

und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 2340 bei der

Ermittlungsgruppe der 3. Polizeireviers zu melden.

Kita-Zaun mutwillig beschädigt,

Wiesbaden, Biebrich, Elise-Kirchner-Straße, 25.10.2022, 16.00 Uhr bis

26.10.2022, 10.00 Uhr

(pa)Von Dienstag auf Mittwoch richteten Unbekannte am Zaun einer

Kindertagesstätte in Biebrich einen Schaden von mehreren Hundert Euro an.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde der hölzerne Gartenzaun der

in der Elise-Kirchner-Straße gelegenen Kita mutwillig beschädigt bzw. zerstört.

Täterhinweise liegen bislang keine vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 2340 bei der Ermittlungsgruppe

der 5. Polizeireviers zu melden.

Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Rheinstraße, 25.10.2022,

15.35 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag kam es in der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall, in

dessen Folge ein Kind schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht

werden musste. Gegen 15.35 Uhr befuhr eine 40-jährige Mainzerin mit einem Fiat

Punto die Rheinstraße aus Richtung Schwalbacher Straße kommend in Fahrtrichtung

Wörthstraße. An der Ampelkreuzung Karlstraße hielt die Autofahrerin bei Rotlicht

an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie mit dem Pkw an. In diesem Moment

überquerte ein 12-jähriges Mädchen die Fahrbahn – nach Zeugenaussagen bei

rotzeigender Fußgängerampel. Der Kleinwagen erfasste das Kind und lud das

Mädchen auf die Motorhaube auf. Der Rettungsdienst brachte die bei dem Unfall

schwerverletzte 12-Jährige zur Behandlung in eine Klinik.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorroller, Wiesbaden, Mainz-Kostheim,

Uthmannstraße / Waldhofstraße, 26.10.2022, 07.20 Uhr

(pa)In Kostheim ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen

einem Pkw und einem Motorroller, bei dem der Fahrer des Rollers Verletzungen

davontrug. Gegen 07.20 Uhr wollte ein 53-jähriger Opel-Fahrer von der

Waldhofstraße nach links in die Uthmannstraße abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein

19-Jähriger mit seinem Motorroller die Uthmannstraße aus Richtung Otto-Suhr-Ring

in Fahrtrichtung Hochheimer Straße. Der Autofahrer übersah den Motorroller und

nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision wurde der Rollerfahrer leicht verletzt.

Der 19-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die

Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter

der Rufnummer (0611) 345 – 2240 beim 2. Polizeirevier zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher in Idstein,

Idstein, Pulvermühle, 26.10.2022 05:00 Uhr – 07:30 Uhr,

(mas) Am Mittwochmorgen waren Einbrecher in der Idsteiner Pulvermühle

erfolgreich. Die Täter kamen in den dunklen Morgenstunden zwischen 05:00 Uhr und

07:30 Uhr. Kletternd verschafften sie sich Zutritt zum Balkon um die dortige

Balkontür aufzuhebeln. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten nahezu jede

Räumlichkeit, ehe sie unentdeckt vom Tatort flüchteten. Durch die Geschädigten

konnte das von den Tätern erlangte Stehlgut noch nicht beziffert werden.

Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer

06124/7078-0 entgegen.

E-Roller in Eltville gestohlen,

Eltville, Weinhohle, 26.10.2022, 20:00 Uhr – 21:00 Uhr,

(mas) Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter einen E-Roller in der Weinhohle in

Eltville. Der Geschädigte parkte seinen Wohnwagen auf dem Parkplatz Weinhohle

gegenüber dem dortigen Supermarkt. Ein noch unbekannter Täter stahl den

Elektroroller des Geschädigten, welchen dieser zuvor arglos vor seiner mobilen

Behausung abgestellt hatte. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der

Rufnummer 06123/9090-0 entgegen.

Trickbetrüger bei Seniorin erfolgreich, Eltville, An der Lehmkaut, 24.10.2022

26.10.2022,

(mas) Im Zeitraum vom 24.10.2022 bis zum 26.10.2022 wirkten Trickbetrüger

erfolgreich in Eltville auf eine Seniorin ein. Die Unbekannten täuschten die

Geschädigte über einen Messengerdienst, indem sie vorgaben, die Tochter der Dame

zu sein, welche in finanziellen Schwierigkeiten stecke. Die von der

vermeintlichen Tochter benötigte mittlere vierstellige Summe, überwies die Dame

umgehend. Erst im Nachgang fiel der Schwindel auf. Die Polizei rät daher:

Sollten Sie von Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern mit der Bitte um

eine finanzielle Unterstützung kontaktiert werden, halten Sie unbedingt vorher

persönliche Rücksprache mit der Bittstellerin oder dem Bittsteller. Es könnte

sich um Betrüger handeln.

PKW kollidiert mit Fußgänger in Taunusstein, Taunusstein, Uhlandstraße,

26.10.2022, 17:00 Uhr,

(mas) Im Taunussteiner Ortsteil Hahn kam es am gestrigen Mittwoch gegen 17:00

Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Ein

73-Jähriger querte die Uhlandstraße im Einmündungsbereich der Aarstraße, als

eine 80-Jährige mit ihrem Opel von der Uhlandstraße in die Aarstraße einbiegen

wollte. Auf der Fahrbahn kollidierte der PKW mit dem Fußgänger. Der 73-Jährige

verletzte sich durch den anschließenden Sturz leicht am Kopf und wurde mittels

Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Unfallflucht in Niedernhausen,

Niedernhausen, Ulmenstraße, 20.10.2022, 11:00 Uhr – 22.10.2022, 12:00 Uhr,

(mas) Im Zeitraum vom 20.10.2022 bis zum 22.10.2022 kam es in der

Niedernhausener Ulmenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte

parkte ihren hellblauen Ford KA auf einem seitlich gelegenen Parkplatz entlang

der Ulmenstraße. Das Fahrzeug wurde offensichtlich im Rahmen eines

Verkehrsvorgangs von einem anderen PKW touchiert. Der Verursacher entfernte sich

im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden

oder Kontakt zur Geschädigten herzustellen. Es entstand ein Sachschaden von

geschätzt 2.500 EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 06126/9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Gasaustritt in Assmannshausen,

Rüdesheim, Assmannshausen, Lorcher Straße, 26.10.2022, 10:30 Uhr,

(mas) Am Mittwochvormittag wurde bei Bauarbeiten im Rüdesheimer Ortsteil

Assmannshausen eine Gasleitung beschädigt. Bei Baggerarbeiten in der Lorcher

Straße stieß der Maschinenführer gegen die dortige Leitung, so dass diese

beschädigt wurde. Aufgrund der Gefahr durch das ausströmende Gas mussten

Anwohner im Umkreis von 50 Metern ihre Wohnungen verlassen. Die Betroffenen

konnten im Feuerwehrgerätehaus von Assmannshausen für die Dauer der Maßnahmen

betreut werden. Die Feuerwehr stellte während der Ausbesserungsarbeiten den

Brandschutz vor Ort sicher. Für den Zeitraum der Bauarbeiten von rund sechs

Stunden musste der Bahnverkehr auf der nahegelegenen Bahnstrecke ruhen.