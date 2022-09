Driedorf-Waldaubach: Sonne blendet- Unfall

Gestern Abend (21.09.2022) kam es an der Kreuzung „Zur Fuchskaute“ / Querstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW Tiguan, an dem ein Anhänger angebracht war auf der Hofstraße und wollte geradeaus in Richtung „Zur Fuchskaute“ fahren. Er überquerte den Kreuzungsbereich. Als sich sein Anhänger schon fast außerhalb des Kreuzungsbereichs befand, näherte sich ein von rechts kommender Radfahrer, der nach Querung des Kreuzungsbereichs der Querstraße, dieser geradeaus weiter folgen wollte. Offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne, bemerkte der 55-Jährige Radfahrer den Anhänger zu spät. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung krachte das Trekkingrad gegen die Achse des Variant A/S Anhängers. Der aus einem Driedorfer Ortsteil stammende Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß vom Fahrrad abgeworfen und stürzte auf die Ladefläche des Anhängers. Er verletzte sich leicht und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Bike wurde leicht beschädigt. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert.

Herborn-Uckersdorf: geparkten Polo gestreift

Zwischen 06:15 Uhr und 07:50 Uhr streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in der Uckersdorfer Hauptstraße geparkten VW. Der Polo stand am Mittwoch (21.09.2022) in diesem Zeitraum in Richtung Herborn-Burg geparkt. Beim Vorbeifahren touchierte ein Unfallfahrer den linken Außenspiegel des blauen Polos und flüchtete ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn- Einbrecher von Wohnungsinhaberin überrascht

Gestern Morgen (21.09.2022) überraschte eine 39-Jährige einen Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Wohnhaus. Der Unbekannte hatte offenbar zunächst gegen 10:15 Uhr an dem Einfamilienhaus im Erlenweg geklingelt. Als niemand öffnete begab er sich zur Terrasse im rückwärtigen Bereich des Hauses und machte sich an einer Terrassentür zu schaffen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand, woraufhin der Täter ein Fenster aufbrach und durch dieses in die Wohnräume gelangte. Als die Besitzerin aus dem Obergeschoss ins Erdgeschoss hinunterkam, stand sie im Wohnzimmer dem unbekannten Einbrecher gegenüber. Als er sie bemerkte, äußerte er, „Och man, ich hab` doch extra zweimal geklingelt“, drehte sich rum und flüchtete ohne Beute durch das aufgebrochene Fenster. Er rannte über den Fußweg, der eine Direktverbindung zwischen dem Erlenweg und der darüber gelegenen Beilsteiner Straße bietet, in unbekannte Richtung davon. Der Schaden am Fenster und der Terrassentür beläuft sich auf 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem dreisten Einbrecher, bei dem es sich um einen 180 cm großen Mann, von normaler Statur und europäischem Erscheinungsbild handeln soll. Er sprach ohne Akzent. Bekleidet war er mit einem grau-kariertem Sakko, welches er über einem T-Shirt trug. Zudem war er mit einer grau karierten, zum Sakko passenden, 7/8 Hose und Turnschuhen bekleidet. Er trug eine schwarze Basecap und eine schwarze OP-Maske. Wer kann Hinweise zu dem Dieb geben? Wem ist der unbekannte, auffällig gekleidete, Mann gestern Morgen aufgefallen? Wer kann Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen machen? Zeugen werden geben sich telefonisch mit der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Garbenheim: Skoda Modus zerkratzt

In der Kreisstraße an der Ecke zur Kirchstraße parkte am Mittwochabend (14.09.2022), um 18:00 Uhr der Besitzer eines Skodas seinen blauen Modus. Als er am Freitagabend (16.09.2022) um 21:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er tiefe Kratzer in der Beifahrerseite. Offensichtlich hatten Unbekannte die Kratzer mit einem spitzen Gegenstand in beide Türen der Beifahrerseite eingetrieben. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.