Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Tiere in Friedberg vergiftet – Polizei bittet um Mithilfe

Friedberg: Zeugen fanden heute im Bereich der Seewiese zwei tote Igel auf und informierten die Polizei. Zudem meldete ein Hundehalter, dass sein Hund, mit dem er ebenfalls im Bereich Seewiese unterwegs war, trotz Behandlung bei einem Tierarzt gestorben sei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlagen alle drei Tiere einer Vergiftung. Es handelte sich dabei mutmaßlich um Rattengift.

Die Ermittler suchen nun Zeugen und fragen:

Gegenstände aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige,

sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg unter 06031 6010.

Nidda: Auffahrunfall am Bahnübergang

Gegen 18:20 Uhr fuhren am gestrigen Abend (21.09.2022) ein 64-jähriger Benz-Fahrer und ein 49-jähriger Fiat-Fahrer hintereinander auf der Bundesstraße 455 aus Richtung Häuserhof kommend in Richtung Grund-Schwalheim. Der Mercedes-Fahrer bremste seinen E 220 CDI ab, um am Bahnübergang anzuhalten. Der hinter ihm fahrende Fiat-Punto-Fahrer bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und krachte in das Heck des Benz. Beide Autofahrer verletzten sich leicht und wurden in Krankenhäuser verbracht. Der aus Schotten stammende Punto-Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkohltest brachte es auf 1,7 Promille. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Der Gesamtunfallschaden wird mit 8.500 Euro beziffert.

Karben-Klein-Karben: Wo ist der Stedele-Anhänger?

Der Besitzer eines Stedele Anhänger stellte diesem am 12.09.2022 gegen 16:00 Uhr auf dem Seitensteifen in der Max-Planck-Straße ab. Als er am Samstag (17.09.2022) um 18:45 Uhr, an die Örtlichkeit zurückkehrte, war der graue Anhänger verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Dieben oder zum Verbleib des Hängers mit dem Kennzeichen, FB-U 252, geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0 in Verbindung zu setzen.

Büdingen-Rinderbügen: Unfall- Polizei sucht Zeugen und Unfallfahrer

Nach einem Verkehrsunfall gestern Morgen (21.09.2022) in der Büdinger Straße sucht die Polizei nach Zeugen und dem Unfallfahrer- Nach Angaben einer 32-Jährigen habe sie in ihrem Auto gesessen, welches in Höhe der Hausnummer 12 abgestellt war. Um 08:45 Uhr sein ein vor ihr parkender schwarzer SUV rückwärtsgefahren, mit seiner Anhängerkupplung in die Front ihres grauen Audi A4 gekracht und einen 4.000 Euro hohen Schaden verursacht. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, sei der Unfallfahrer geflüchtet. Bei dem Fahrer des schwarzen SUV soll es sich um einen 40-50 Jahre alten Mann mit grauen Haaren und Vollbart gehandelt haben, dessen Vollbart an den beiden Seiten jeweils zu einem Zopf geflochten gewesen sein soll. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen, zum Fahrer des schwarzen SUV, sowie zum Fahrzeug. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Büdinger Polizei unter Tel: (06042) 964-0 zu melden.

Rosbach v.d. Höhe – Ober-Rosbach: auf Baustelle zugegriffen

In der Nacht von Dienstag (20.09.2022) auf Mittwoch (21.09.2022) betraten Unbekannte die Baustelle der Homburger Straße Ecke Brüder-Grimm-Straße. Dort stahlen sie eine Rüttelplatte und einen Baggeraufsatz zum Schneiden von Asphalt. Der Schaden wird mit 9.000 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben die zwischen 16:00 Uhr und 08:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim- Baumaschinen gestohlen

Vom Grundstück eines Wohnhauses, welches derzeit im Umbau ist, stahlen Unbekannte zwischen 22:00 Uhr am Dienstag (20.09.2022) und 08:30 Uhr am Mittwoch (21.09.2022) mehrere Baumschienen. Neben einer Rüttelplatte, einem Stampfer, einer Verdichtungsramme, ließen sie eine Trennmaschine von der Baustelle in der Straße „Dachspfad“ mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 14.000 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.