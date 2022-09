Ehefrau mit PKW erfasst und eingeklemmt

Sinsheim (ots) – Am Sonntag 18.09.2022 gegen 15.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Karlsplatz in Sinsheim zu einem Verkehrsunfall bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Der 75-jährige Fahrzeugführer eines Hyundai Tucson erfasste beim Rückwärtsfahren seine hinter dem Pkw wartende Ehefrau.

Die 71-Jährige wurde hierbei unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem sie durch die Feuerwehr befreit werden konnte, wurde sie zur weiteren Abklärung mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Auch der Ehemann wurde zur weiteren medizinischen Abklärung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Glück im Unglück, ein sich unmittelbar hinter der Parklücke befindliches Metallgeländer stoppte den Hyundai und bewahrte ihn vor einem Absturz in den darunter fließenden Bach. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Eberbach (ots) – In der Nacht zum Sonntag 18.09.2022 wurde bei Eberbach auf der Friedrichsdorfer Landstraße in Fahrtrichtung Gaimühle zwecks einer Verkehrskontrolle ein Pkw von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus das der Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle fiel den Beamten mehrere Indikatoren für eine Drogenbeeinlussung auf, was letztendlich in einem positiven Urintest seine Bestätigung fand.

Auf der Dienststelle wurde durch einen Arzt die Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrzeugschlüssel für seinen PKW wurden einbehalten. Der 39-Jährige musste seinen Weg nach Abschluss der Maßnahmen zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss./RC

Lasermessung – Mehr als doppelt so schnell

Leimen (ots) – Am frühen Samstag 17.09.2022 gegen 01:10 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Wiesloch Lasermessungen in der St. Ilgener Straße durch. Zu diesem Zeitpunkt war eine 23-jährige mit ihrem Daimler-Benz dort unterwegs. Sie fiel durch augenscheinlich massiv überhöhte Geschwindigkeit auf, welche die Streife mittels Lasermessgerät nicht rechtzeitig erfassen konnten.

Im weiteren Verlauf der Kontrollstelle befuhr sie die Örtlichkeit noch weitere zweimal, wobei sie letztmalig mit 83 km/h statt der dort vorgeschrieben 30 km/h gemessen wurde. Ihr Pkw wurde daraufhin von den Beamten gestoppt.

Hierbei wurde außerdem festgestellt, dass die Fahrerin unrechtmäßig rote Kennzeichen an ihrem Pkw angebracht hatte. Die Temposünderin zeigte sich einsichtig und sicherte zu, dass sie nie wieder zu schnell fahren werde.

Weiterhin bat sie darum, keine Anzeige vorzulegen, da sie in Kürze bereits ein 1-monatiges Fahrverbot antreten müsse. Auf diese Bitte konnten die Beamten nicht eingehen, die Fahrerin muss mit einem weiteren Fahrverbot rechnen.