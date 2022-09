Gefährliche Körperverletzung mit Messer – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstag 17.09.2022 gegen 06.00 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt an der Haltestelle Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen. Hier wurde ein 21-Jähriger von insgesamt 3 Männern zunächst geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf zog einer der Täter ein Messer und verletzte den Geschädigten mit einer Stichbewegung an der linken Hand.

Das Trio entfernte sich im Anschluss auf dem Fußweg in der Schlierbacher Landstraße in Richtung der Heidelberger Altstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Männern blieb erfolglos. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen umgehend in die Chirurgie Heidelberg gebracht.

Zwei der Täter sollen sich bereits gegen 05.00 Uhr mit dem Geschädigten in der Straßenbahn Linie 5 von Dossenheim in Richtung Bismarckplatz und im Anschluss im Bus Linie 33 zur Haltestelle Schlierbach/Ziegelhausen befunden haben.

Ein Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, 185 cm, schwarze Jacke, schwarze Schuhe, schwarze Hose, Vollbart, kurze braune Haare.

Zu den beiden anderen Männern konnten keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Radfahrerin verletzt – #helmdrauf

Heidelberg (ots) – Am Freitag 16.09.2022 gegen 16:30 Uhr befuhr eine 60-Jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Straße “Im Hüttenbühl” in südlicher Richtung. Ein 9-Jähriger Junge fuhr ohne Weiteres mit seinem Fahrrad in die, aufgrund parkender Autos, nicht gut einsehbare Straße “Im Hüttenbühl” ein und kollidierte mit der 60-Jährigen Frau. Die 60-Jährige Radfahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen im Gesichts- und Kniebereich zu.

Wie wichtig das Tragen eines Helms für Fahrradfahrer ist, zeigen wieder einmal die Folgen des Unfalls. Dass Fahrradhelme vor schweren Kopfverletzungen oder gar Schlimmeren schützen können, ist unbestritten. Deshalb weisen wir nochmals auf die bundesweite Präventionskampagne #kopfentscheidung hin, die auch landesweit unter #helmdrauf umgesetzt wurde. Sie wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer vom Helmtragen zu überzeugen./SB

Mit 1,52 Promille im Auto unterwegs

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am frühen Sonntag gegen 04.00 Uhr, fiel einer Streife ein PKW auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit die Bahnhofstraße befuhr. Im Verlauf der Kontrolle wurde bei dem 25-jährigen Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille zu Tage. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.