Germersheim: Feierliches Gelöbnis im Stadtpark

Germersheim – In Anwesenheit zahlreicher ziviler und militärischer Gäste legten 262 Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons aus Germersheim sowie des ABC-Abwehrbataillons 750 „Baden“ aus Bruchsal am Donnerstag, 15. September 2022, das Feierliche Gelöbnis bei ihrem Diensteid im Stadtpark Fronte Lamotte in Germersheim ab.

Oberstleutnant Christoph Kück, Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, begrüßte die Rekrutinnen und Rekruten im Stadtpark Fronte Lamotte zum ersten öffentlichen Gelöbnis seit Februar 2020. Wie bei den bisherigen Gelöbnissen waren auch die Angehörigen gekommen, teils von weit her. Er bedankte sich stellvertretend beim Vater von Flieger Stolze, der an einem Werktag 920 km von der Insel Usedom angereist war, um beim Gelöbnis seines Sohns dabei sein zu können.

Oberstleutnant Christoph Kück (Foto: Holger Knecht)

„Ich möchte Ihnen meinen ganz persönlichen Dank aussprechen, dass Sie sich bereit erklären Verantwortung zu übernehmen und sich in den Dienst der Gemeinschaft – unserer Gesellschaft – zu stellen und als Soldat bzw. als Soldatin unserem Land zu dienen.“ OBERSTLEUTNANT CHRISTOPH KÜCK

Wie in jedem Team kommt es auch bei den Streitkräften auf jeden Einzelnen an, auf jeden mit seinen persönlichen Stärken und Schwächen, mit all den individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, so der Bataillonskommandeur. Er appellierte an die Soldatinnen und Soldaten, mit ganzer Kraft und Überzeugung für die Werte, denen sie sich verpflichtet haben, einstehen.

Gelöbnisrede von Landrat Dr. Fritz Brechtel

Landrat Dr. Fritz Brechtel erläuterte den Wandel der Bundeswehr, von der Landesverteidigung zu internationalem Krisenmanagement, Auslandseinsätzen (z.B. in Mali, Jordanien und den Baltischen Staaten).

„Lag die Kernaufgabe der Bundeswehr nach dem Ende des Kalten Krieges auf internationalem Krisenmanagement, hat die aktuelle Bedrohungslage dazu geführt, dass die Landes- und Bündnisverteidigung einen neuen Stellenwert erhält bzw. ihre ehemalige Bedeutung wiederbekommt. Diese Sicherheitslage macht die Bundeswehr umso wichtiger!“ DR. FRITZ BRECHTEL

Daher ist das Parlament jetzt auch in der Pflicht, in politisch und finanziell schwierigen Zeiten, für die nötige Ausstattung und Ausrüstung der Truppe zu sorgen, um bestmöglich auf diese neue Situation zu reagieren und vorbereitet zu sein, so der Landrat. Er bezeichnete die Bereitstellung von 100 Mrd. Euro Sondervermögen zur Stärkung der Bundeswehr als wichtigen und richtigen Schritt.

Landrat Dr. Fritz Brechtel, Landkreis Germersheim (Foto: Holger Knecht)

Die Bundeswehr ist seit vielen Jahren eine Armee im Einsatz. Gerade aber während der Corona-Pandemie und zuletzt auch bei der Hochwasser-Hilfe an der Ahr und der Erft vor einem guten Jahr wurde wieder einmal deutlich, wie wichtig sie auch innerhalb unseres eigenen Landes ist.

„Auch wir als Landkreis profitierten in dieser Zeit von einer äußerst flexiblen und breit aufgestellten Bundeswehr, die uns im Rahmen der Amtshilfe in vielen Bereichen nicht nur entlastete, sondern vor allem auch bereicherte. Ich erinnere dabei an den Beginn der Corona-Pandemie, als wir hier in der Kaserne in Germersheim gemeinsam die Quarantäne-Station für Wuhan-Rückkehrer betrieben haben, an die hervorragende Unterstützung durch Soldatinnen und Soldaten während der Pandemie und grundsätzlich an die wertvolle Zusammenarbeit im Katastrophenschutz, beispielsweise bei Hochwasser.“ DR. FRITZ BRECHTEL

Landrat Dr. Fritz Brechtel wünschte allen, dass „sie an der Arbeit, der Ausbildung und den Einsätzen, die sie manchmal sehr fordern werden, trotzdem Freude verspüren werden. Dass sie diese Zeit als Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung und vielleicht auch zur beruflichen Qualifizierung wahrnehmen.“

Rekruten sprechen die Gelöbnisformel

Der feierliche Moment: Nach dem Schreiten der Rekrutenabordnungen zu den vorgetretenen Truppenfahnen wurden die Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons und des ABC-Abwehrbataillons 750 aufgefordert, den Eid bzw. das Feierliche Gelöbnis abzulegen. Oberstleutnant Kück begrüßte die Anteile der Luftwaffe traditionsgemäß im „Team Luftwaffe“. Danach folgte die Bekräftigung des Treuebekenntnisses per Handschlag.

Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Matthias Deues gestaltete das Zeremoniell musikalisch.