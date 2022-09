St. Leon-Rot: 42. Lokalmatador-Golfparklauf des TSV 05 Rot am 11. September 2022

St. Leon-Rot – Ein bisschen Normalität war angesagt bei der 42. Auflage des Golfparklaufs: wieder alle drei Strecken im Angebot (5 km, 10 km, Halbmarathon), Nachmeldungen waren möglich, es gab Massenstarts mit ‚echten‘ Zieleinläufen, usw.

Schwieriges Umfeld

Die Laufszene macht gerade eine schwierige Phase durch. Es gibt viele verschiedene Gründe, die, sich alle zusammen überlagernd, dafür sorgen, dass bei vielen Veranstaltungen ein Rückgang bei den Teilnehmerzahlen um etwa die Hälfte zu verzeichnen ist. Auch der Golfparklauf macht da keine Ausnahme. Zu dieser neuen Normalität gehört, dass der Veranstalter bei über 400 Voranmeldungen und knapp 400 Zieleinläufern, was im Vergleich zu den ‚guten‘ Jahren einem Rückgang um etwa 50% entspricht, letztlich zufrieden sein muss.

Und es gibt ja auch durchweg Positives zu berichten: die Organisation klappte tadellos, die Stimmung war hervorragend, und anders als vorhergesagt spielte auch das Wetter mit, abgesehen von einem kurzen Regenguss während der Siegerehrungen. Der TSV 05 Rot bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Kommen und Mitmachen und in-Kontakt-bleiben. Denn das ist ja ein wesentlicher Punkt bei derartigen Veranstaltungen: dass man wieder ins Gespräch kommt, alte Bekannte wieder sieht und neue Gesichter kennenlernt.

Sehr gute Leistungen

Die Ergebnislisten können sich sehen lassen: es finden sich viele gute und sehr gute Resultate. Das ist erfreulich und zeigt, dass die Eigenwerbung des TSV 05 Rot durchaus richtig ist: Die bestenlistenfähig vermessene Strecke ist komplett asphaltiert und flach, und somit für schnelle Zeiten hervorragend geeignet.

Schauen wir auf die Gesamtsiegerinnen und -sieger der einzelnen Läufe:

Über 5 km kam die schnellste Frau vom heimischen TSV 05 Rot: Elisa Helferich erreichte nach 20:29 Minuten das Ziel. Bei den Männern setze David Koser vom Kraichgau Triathlon e.V. ein Ausrufezeichen: In 16:02 Minuten verpasste er eine 15er Zeit und den Streckenrekord nur denkbar knapp.

Beim 10 km-Lauf siegte bei den Frauen Emma Simpson-Dore von der LG Region Karlsruhe in 39:30 Minuten und blieb damit unter der Schalmauer von 40 Minuten. Bei den Männern gewann nach einem spannenden Finish mit nur 9 Sekunden Vorsprung Lennart Nies vom TV Maikammer in sehr guten 31:50 Minuten.

Der Halbmarathon ging bei den Frauen an Katrin Ochs von der LG Filder; sie benötigte lediglich eine Zeit von 1:26:51 Stunden. Bei den Männern gewann Florian Beyreuther vom elsässischen Club ANA Lauterbourg AC in der klasse Zeit von 1:18:28 Stunden.

Ergebnisse, Urkunden, und ein Blick nach vorn

Alle Ergebnisse finden sich via www.golfparklauf.de oder direkt im Laufportal von RaceResult, wo auch ein Urkundendruck möglich ist.

Der TSV 05 Rot bedankt sich bei allen Läuferinnen und Läufern, Helfern und Sponsoren, und denkt bereits optimistisch an das Jubiläum, voraussichtlich am 6. Mai 2023: An diesem Tag, ausnahmsweise einem Samstag, findet am Nachmittag und Abend die 50. Auflage des Frühlingslaufs statt. Der TSV 05 Rot plant für diesen Event eine etwas andere Normalität als sonst, lasst Euch überraschen…