Frankfurt-Oberrad: Stark beschädigtes Auto samt Blutspuren führen zu großem Polizeieinsatz

Frankfurt (ots) – (lo) Am heutigen Montagmorgen (12.09.2022) gegen 07:20 Uhr

meldete ein Mitteiler der Polizei, dass er in einer Tiefgarage in der „De –

Neufville – Straße“ das stark beschädigte Auto eines Nachbarn gesehen habe. Des

Weiteren konnte er Blutspuren im Treppenhaus feststellen, welches in ihm die

Sorge erhöhte, dass mit seinem 34-jährigen Nachbarn und dessen 33-jähriger

Mitbewohnerin nicht alles in Ordnung sei. Verstärkt würde dieser Eindruck

dadurch, weil er bereits am Tag zuvor einen Streit zwischen diesen beiden

wahrgenommen habe. Nachdem dieser Sachverhalt der Polizei mitgeteilt wurde,

ergaben die polizeilichen Überprüfungen, dass der 34-Jährige Mann im Besitz

eines Waffenscheins ist. Der Gesamtumstand hatte zur Folge, dass die Polizei den

Einsatzraum weiträumig absperrte und u.a. das Spezialeinsatzkommando hinzuzog.

Nachdem mehrere Kontaktaufnahmen mit den Bewohnern fehlschlugen, näherte sich

das Spezialeinsatzkommando der betroffenen Wohnung. Hierbei öffnete der

34-Jährige die Tür und konnte widerstandslos festgenommen werden. Die 33-Jährige

wurde ebenfalls in polizeilichen Gewahrsam genommen. Beide Personen waren

augenscheinlich unverletzt. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fand die

Polizei eine Schusswaffe in der Wohnung, die der 34-Jährige legal besitzt. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keiner Zeit zu einer Bedrohungssituation.

Den unfallbeschädigten Pkw ordneten die Ermittler einer Verkehrsunfallflucht aus

der vergangenen Nacht im Bereich Fechenheim zu. Die Ermittlungen hierzu dauern

an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

Der 34-Jährige Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der

Verkehrsunfallflucht sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Frankfurt – Dornbusch: Festnahme eines Exhibitionisten

Frankfurt (ots) – (la) Am Sonntag, den 12. September 2022, konnte gegen 16:15

Uhr, in der Eschersheimer Landstraße ein Exhibitionist festgenommen werden. Der

21-Jährige hatte auf einer Parkbank im Edinger Weg neben einem Spielplatz, mit

spielenden Kindern, gesessen. Dort hatte er sein unter der Hose verdecktes

Genital über mehrere Minuten manipuliert und sich dann entfernt. Durch die

schnell gerufene Polizei konnte der Mann noch in Tatortnähe angetroffen und

vorläufig festgenommen werden.

Exhibitionist belästigt junge Frau im Zug

Darmstadt (ots) – Die Bundespolizei fahndet nach einem noch unbekannten Mann,

der am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, eine 23-jährige Frau aus Darmstadt in einer

Regionalbahn sexuell belästigte. Kurz vor Darmstadt hatte der Mann seine Hose

geöffnet und sich vor der Frau selbst befriedigt. Als die Frau das bemerkte und

nach einem ersten Schreck den Mann zur Rede stellte, sprang der auf und verließ

den Wagen. Nach Ankunft im Hauptbahnhof Darmstadt meldete die Frau den Vorfall

bei der Bundespolizei. Den Unbekannten beschrieb die Frau als einen etwa 30

Jahre alten Mann, der mit einer dunklen Jeans, einem pinkfarbenen T-Shirt und

einer grauen Wollmütze bekleidet war. Weiterhin führte er einen dunklen Rucksack

mit sich.

Hinweise zu dieser Person können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Drei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen

Wochenende insgesamt drei Haftbefehle vollstreckt. Am Samstag klickten das erste

Mal die Handschellen, als die Beamten bei einer Routinekontrolle einen

40-jährigen wohnsitzlose Mann feststellten, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt

mit Haftbefehl suchte. Am Sonntag waren es dann ein 37-jähriger und ein

46-jähriger Mann die mit Haftbefehlen gesucht wurden. Alle drei Männer wurden

nach ihrer Verhaftung zuerst zur Wache der Bundespolizei und von dort in die

Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erfolgreiche Fahndung – Kofferdieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Am Sonntagmorgen konnte eine Streife der Bundespolizei

einen wohnsitzlosen 42-jährigen Mann festnehmen, der am Samstag, gegen 23 Uhr,

einem 31-jährigen Reisenden im Frankfurter Hauptbahnhof den Koffer gestohlen

hatte. Das Opfer hatte den Diebstahl bei der Bundespolizei angezeigt und

angegeben, dass sich in dem Koffer, neben Kleidung für etwa 800 Euro auch eine

Uhr der Marke „Hublot“ im Wert von etwa 1000 Euro befand. Aufgrund einer

vorliegenden Täterbeschreibung erkannte eine Streife nur zwei Stunden später den

Mann auf der Südseite des Hauptbahnhofes, wo sie ihn festnahmen und zur Wache

brachten. Der gestohlene Koffer, den der Mann noch mit sich führte, wurde

sichergestellt. Bis auf die hochwertige Armbanduhr befanden sich im Koffer nur

noch die vom Opfer angegebenen Bekleidungsstücke. Der Verbleib der Armbanduhr

konnte abschließend nicht geklärt werden.

Der 42-Jährige blieb nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen

Diebstahls in Gewahrsam und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Der Koffer

wurde dem Eigentümer wieder ausgehändigt.

Frankfurt-Sachsenhausen: Raub einer Halskette

Frankfurt (ots) – (fue) Gemäß den Angaben eines 26-jährigen Mannes war er am

Sonntag, den 11. September 2022, gegen 04.50 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die

Elisabethenstraße. Dort traf er auf einen unbekannten Täter, der ihn mit einem

Bolzenschneider bedrohte und ihm seine goldene Kette vom Hals riss. Mit seiner

Beute im Wert von etwa 500 EUR flüchtete der Täter in Richtung der Innenstadt.

Täterbeschreibung:

Etwa 165 cm groß, schlank, kurze Haare. Bekleidet mit einer roten Jacke und

Jeans.

Frankfurt-Nied: 27-Jähriger ausgeraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntag (11. September 2022) kam es gegen 23:20 Uhr in

Nied zu einem Raub, bei dem ein 27-jähriger Mann von unbekannten Jugendlichen

angegriffen wurde. Die Gruppe erlangte gewaltsam das Mobiltelefon des

Geschädigten.

Der 27 Jahre alte Geschädigte befand sich auf dem Nachhauseweg und begab sich

über die Straße Alt-Nied auf die Nidda Brücke, als ihm eine Gruppe von 3 bis 5

Personen entgegenkam, die einen aggressiven Eindruck auf ihn machten. Als die

männlichen Jugendlichen in Höhe des Geschädigten waren, besprühte ihn einer aus

der Gruppe mit Reizgas. Nach einem Schlag ins Gesicht, ging der 27-jährige

schließlich zu Boden. In der Folge schlug und trat die Gruppe auf ihn ein. Die

Angreifer ließen dann von ihm ab und verschwanden in unbekannte Richtung. Der

Geschädigte stellte anschließend das Fehlen seines Mobiltelefons fest.

Zeugen mit sachdienlichen Angaben zu den bislang unbekannten Tätern werden

gebeten, sich unter der 069 / 755 51499 bei der Frankfurter Polizei zu melden.

Frankfurt-Bornheim/Ostend: Festnahme nach Rollerdiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte des 6. Polizeireviers haben am gestrigen Sonntag,

den 11. September 2022, in Bornheim einen 17-Jährigen und einen 31-Jährigen

festgenommen. Beide waren auf einem geklauten Roller unterwegs.

Zunächst zeigte am Nachmittag ein Rollerbesitzer bei der Polizei den Diebstahl

seines Rollers an. Er hatte seinen Peugeot-Roller am Vortag im Ostend vor der

Haustür abgestellt. Am Abend fiel dann Beamten des 6. Reviers im Rahmen einer

Streifenfahrt in der Inheidener Straße (Bornheim) ein mit zwei Personen

besetzter Roller auf. Fahrer und Sozius trugen beide keine Schutzhelme.

Unvermittelt wendete der Rollerfahrer vor ihren Augen und versuchte nun, in

Richtung Buchwaldstraße vor der Streife davonzufahren. Die Beamten nahmen die

Verfolgung auf, gaben Anhaltesignale und forderten das Duo über die

Außenlautsprecher auf, stehen zu bleiben. Der Rollerfahrer lenkte das

motorisierte Zweirad auf den Gemeinschaftsparkplatz eines Hochhauses, wo beide

heruntersprangen und sich nun der drohenden Kontrolle zu Fuß entziehen wollten.

Führerlos steuerte der Roller gegen eine Mauer und kam an dieser zu Fall. Die

Beamten eilten den zwei Flüchtigen zu Fuß hinterher und konnten sie festnehmen.

Beide Personen, der 17-jährige Fahrer und der 31-jährige Mitfahrer, wurden für

die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Polizeirevier verbracht. Der

17-Jährige war darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten

stellten den Roller sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des

Rollerdiebstahls dauern an. Beide wurden nach Abschluss aller Maßnahmen wieder

entlassen.