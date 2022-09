Darmstadt

Voliere mit Vögeln gestohlen – Zeugen gesucht

Darmstadt-West (ots) – Auf zahlreiche Vögel eines Geflügelzuchtvereins “Am Eichbaumeck” hatten es Diebe in der Zeit zwischen Freitag 08.09.2022 um 19 Uhr und Freitag 09.09.2022 um 09.45 Uhr abgesehen. Die Täter brachen die Holztüren und Schlösser der Gartenhütte auf und entwendeten unter anderem eine Voliere mit mehreren Vögeln, darunter Kakadus und Wellensittiche.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib der Tiere geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Scheibe mit Stein eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf eine Handtasche, zurückgelassen in einem schwarzen Golf, hatten es Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (10.09.-11.09.2022 in der Arheilger Straße abgesehen. Die Täter schlugen die Scheibe ein und schnappten sich die Beute. Mit der Tasche erbeuteten die Kriminellen unter anderem Bargeld.

Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 800 Euro belaufen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu diesem Fall, werden gebeten, das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo, zu kontaktieren.

Scheiben eingeschlagen und Alarm ausgelöst – Zwei Täter flüchten

Darmstadt (ots) – Am Samstag 10.09.2022 haben zwei noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Kasinostraße getrieben und gegen 01.40 Uhr zwei Scheiben eines schwarzen Daimlers eingeschlagen. Das Auto stand in einer Tiefgarage und durch das Auslösen des Alarms flüchtete das Duo. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Flüchtenden wurden auf ein Alter zwischen 30-40 Jahre und eine Körpergröße zwischen 1,80-1,90 Meter geschätzt. Einer der beiden trug eine rote Hose und ein dunkles Oberteil, sein Komplize war mit einer dunklen Hose und einem hellen Oberteil bekleidet.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise werden an die Darmstädter Kripo (K21/22) erbeten (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Fahrer ohne Führerschein gestoppt – Verdacht der Urkundenfälschung

Bickenbach (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte am Sonntag 11.09.2022 einen Führerschein sowie das Kennzeichen eines Autofahrers sicher. Die Streife kontrollierte gegen 15.30 Uhr den Fahrer eines blauen Mercedes am Parkplatz des Erlensees. Dabei wies sich der 61-Jährige mit seinem Personalausweis aus und legte seinen Führerschein vor.

Die Beamten kontrollierten die Dokumente und stellten fest, dass die Fahrerlaubnis des Mannes bereits seit über einem Jahr erloschen war. Auch zeigte sich, dass die Prüfplakette Merkmale einer Fälschung aufwies und die Hauptuntersuchung nicht in der Zulassung eingetragen war.

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellten die Beamten den Führerschein und das Kennzeichen sicher. Der 61-jährige Fahrer wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

In Wohnung eingebrochen und Geld erbeutet

Messel (ots) – Am Samstag 10.99.22022 hat ein noch unbekannter Krimineller eine Wohnung “Am Wildpark” heimgesucht und Geld erbeutet. Die Tatzeit wird zwischen 20.15-23.30 Uhr eingegrenzt. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der ungebetene Besucher über den Balkon und der Balkontür gewaltsam Zugang zu den Räumen.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 1400 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter werden von der Darmstädter Kripo (K21/22) unter Tel: 06151/9690 entgegengenommen.

Vom Nachbarn gestört – 3 Unbekannte versuchen in Einfamilienhaus einzubrechen

Reinheim (ots) – Drei noch unbekannte Täter haben am Samstag 10.09.2022 versucht, sich gewaltsam Zugang einem Einfamilienhaus in der Ringstraße zu verschaffen. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit zwischen etwa 21-21.17 Uhr eingegrenzt. Das Trio betrat das Grundstück über den rückwärtigen Bereich und machte sich an dem Rollladen sowie einem Fenster zu schaffen.

Offenbar gestört von dem Nachbarn ließen die Kriminellen von ihrem weiteren Vorgehen ab und ergriffen die Flucht. Zwei der Täter konnten grob beschrieben werden.

Täterbeschreibung:

Hier ist bekannt, dass einer der Flüchtenden mit einem hellen Kapuzenshirt und einer Jeanshose bekleidet war.

Sein Begleiter trug auf dem Kopf eine Basecap und war mit einer hellen Hose sowie einer Weste bekleidet.

Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchs. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

17-Jähriger mit Pfefferspray besprüht

Mühltal (ots) – Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, die sich am Freitag 09.09.2022 in der Rheinstraße in Höhe eines Kreisverkehrs nahe einem Supermarkt ereignet haben soll, hat die Polizei in Ober-Ramstadt ein Verfahren eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen war ein noch unbekannter Täter gegen 20.30 Uhr an einen 17-jährigen Passanten herangetreten und hatte diesen aus noch nicht bekannten Gründen sofort mit Pfefferspray besprüht.

Der Täter flüchtete im Anschluss, der 17-jährige Mühltaler wurde in einem Rettungswagen ärztlich versorgt.

Der Flüchtende wurde als etwa 14-20 Jahre alt und circa 1,60-1,70 Meter groß beschrieben. Er war von kräftiger Statur und trug zum Zeitpunkt der Tat eine dunkle Jogginghose sowie einen dunklen Motorradhelm.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt, zu melden (Rufnummer 06154/63300).

Groß-Gerau

Polizei ermittelt nach Gartenhüttenbrand

Riedstadt (ots) – Anwohner bemerkten am Sonntagabend 11.09.2022 gegen 21.15 Uhr eine brennende Gartenhütte in der Straße “Am Lerchenweg” und alarmierten die Einsatzkräfte. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Holzhütte wurde jedoch durch die Flammen komplett zerstört. Durch den Brand entstand nach jetzigem Kenntnisstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die andauernden Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim übernommen. Weil derzeit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, suchen die Beamtinnen und Beamten Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

In diesem Zusammenhang soll sich zum Zeitpunkt des Geschehens und in unmittelbarer Nähe zur Gartenhütte, ein Mann auf einem schwarzen Roller befunden haben. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Brand steht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Er wurde als etwa 1,75 Meter groß und von sportlicher Figur beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und einen Helm.

Hinweise werden vom Kommissariat 10 in Rüsselsheim unter Tel: 06142/696-0 entgegen genommen.

Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In dem Zeitraum vom 27.08 bis zum 10.09.2022 wurde ein geparkter, schwarzer Opel Corsa, mit dem amtlichen Kennzeichen WI-PL 4206, im “Aplenring” in Höhe der Hausnummer 12A beschädigt. Vermutlich kam es zum Zusammenstoß zwischen einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, als er an dem geparkten Fahrzeug vorbeifuhr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter Tel: 06105-40060 zu melden.

Unfallflucht mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Biebesheim (ots) – Am Sonntag 11.09.2022 im Zeitraum zwischen 19-20.30 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Stockstädter Straße in Höhe eines Supermarktes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto.

Der 50-Jährige Fahrradfahrer aus Biebesheim kam bei dem Unfall zu Fall und verletzte sich leicht. Der andere Unfallbeteiligte verließ die Unfallstelle ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Gernsheim nach Zeugen des Unfalls, welche sich unter der Rufnummer 06258-93430 melden können.

Kreis Bergstraße

Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Viernheim (ots) – Ein Zigarettenautomat in der Industriestraße rückte im Tatzeitraum zwischen Freitag (9.9.) und Samstag (10.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an dem Automaten gewaltsam zu schaffen und entwendeten hieraus Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Anwohner oder Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 bei der Polizei in Viernheim unter Tel: 06204/9377-0 zu melden.

Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Vergangenen Samstag (10.9.) hat sich ein Wohnungseinbruch in der Mainstraße zugetragen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die ungebetenen Gäste zwischen 12-21.30 Uhr ins Mehrfamilienhaus und machten sich im Anschluss an einer Wohnungstür zu schaffen.

Ihnen gelang es gewaltsam die Tür zu öffnen, woraufhin sie unter anderem aus der Wohnung Schmuck und Bargeld erbeuteten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (11.9.) und Montagmorgen (12.9.) hat sich eine Verkehrsunfallflucht in der Wiegandstraße zugetragen, bei dem ein bislang unbekannter Wagenlenker die Fahrzeugfront eines silbernen Volkswagens beschädigt hat. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich der Unfall beim Ein- oder Ausparken zugetragen haben.

Am beschädigten Polo entstand ein Schaden, der auf ca. 1.500 Euro geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Weißer Seat im Visier Krimineller

Lampertheim (ots) – Ein weißer Seat, der auf einem Parkplatz im Weidweg abgestellt war, geriet am Freitagabend (9.9.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten im Zeitraum zwischen 19-19.30 Uhr eine Scheibe des Wagens ein.

Im Anschluss entwendeten sie aus dem Innenraum unter anderem zwei Geldbörsen mit persönlichen Ausweisdokumenten und Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen. Zudem raten die Ermittlerinnen und Ermittler dringend: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Ein Auto ist kein Tresor und oft reichen den Tätern wenige Minuten aus, um sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen.

Nachtragsmeldung zu “Auto kollidiert mit parkendem Lastwagen” – 19-jähriger Wagenlenker verstorben

Bensheim/A5 (ots) – Nachdem sich am Mittwochmorgen 07.09.2022 auf der Autobahn 5 in der Zufahrt zur Rastanlage Bergstraße ein schwerer Unfall zwischen einem Opel und einem parkenden Lastwagen zugetragen hat, ist der 19-jährige Fahrer des Opels vergangenen Freitag 09.09.2022 in einer Klinik aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an.

Odenwaldkreis

Fahrkartenautomat im Visier Krimineller

Bad-König/Zell (ots) – Ein Fahrkartenautomat am Bahnhof in der Straße “An der alten Schule” rückte in der Nacht zum Samstag 10.09.2022 in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie unter Einwirkung von Gewalt gegen 01.30 Uhr den Automaten aufzuhebeln, was ihnen misslang. Sofort begab sich eine Polizeistreife zum Einsatzort.

Dort konnten 2 tatverdächtige Männer angetroffen und kontrolliert werden. Am Automaten entstand ein Schaden, der auf ca. 200 Euro geschätzt wird. Der 19-Jährige und sein 27-jähriger Komplize werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

