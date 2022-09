Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall (siehe Foto)

Landau, BAB65 (ots) – Gegen 18:09 Uhr am frühen Freitag 09.09.2022 verursachte ein 31-jähriger PKW-Fahrer kurz nach der Auffahrt Landau-Zentrum im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Ludwigshafen einen Verkehrsunfall. Der Mann erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 55-jährige LKW-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste.

Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Am PKW des 31-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Seine ebenfalls im PKW befindliche 24-jährige schwangere Lebensgefährtin wurde bei dem Unfall, ebenso wie der Fahrer selbst, leicht verletzt. Während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die BAB65 zeitweise voll

gesperrt werden.

Straßenraub

Landau (ots) – Samstagmorgen 10.09.2022 gegen 04:30 Uhr wurde ein 25-jähriger im Bereich Stiftskirche/Stiftspassage von 2 Personen zunächst angesprochen und anschließend angegriffen. Hierbei entwendeten ihm die Täter Geldbeutel und Mobiltelefon. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und gab an, einer der Täter trug ein blaues und der andere ein schwarzes T-Shirt.

Wer Zeugenhinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Landau.

Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Ein Mitarbeiter der Stadt Landau war am Mittwoch gegen 07.30 Uhr mit Grünschnittarbeiten im Bereich des Rathausplatzes beschäftigt und hatte sein Fahrzeug im dortigen Bereich abgestellt. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl seiner schwarzen Tasche und seines Handys.

In der Tasche war auch sein Geldbeutel deponiert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Das Fahrzeug war unverschlossen. Täterhinweise liegen aktuell keine vor. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.