Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Zwei Männer im Alter von 25 und 23 Jahren gerieten am Samstag 10.09.2022 in der Bahnhofstraße in einen handfesten Streit. Im Rahmen des Streits kam es zu Faustschlägen durch beide Männer, wobei der 25-Jährige leicht im Gesicht verletzt wurde. Im Anschluss an den Streit fuhr der 25-Jährige mit einem PKW davon.

Er konnte durch die Polizei im Nahbereich zu Fuß festgestellt und kontrolliert werden. Auch der PKW, mit dem er laut Angaben von Zeugen weg fuhr, war unweit geparkt. Da der 25-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war wurde ihm aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen.

Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er im Übrigen ebenfalls nicht. Gegen ihn, sowie gegen den 23-Jährigen, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeche geprellt

Speyer (ots) – Zwei Männer im Alter von 37 und 55 Jahren konsumierten am Freitag 09.09.2022 diverse alkoholische Getränke in einem Restaurant in der Rheintorstraße, obwohl sie gar kein Bargeld oder sonstige Zahlungsmittel mit sich führten.

Zudem beleidigte und bedrohte der 37-Jährige zwei andere Gäste. Beide Männer wurden des Platzes verwiesen, zudem wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Mehrere PKW beschädigt

Speyer (ots) – In der Nacht auf Freitag 09.09.2022 gegen 03:10 Uhr, trat eine bislang unbekannte Person gegen insgesamt drei geparkte PKW, wodurch ein Schaden von ca. 5.500 EUR entstand.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Tel: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall Einmündung B 9 Schifferstadter Straße

Speyer (ots) – Am Freitag 09.09.2022 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 9/Schifferstadter Straße. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot die B 9 aus Richtung Germersheim kommend und wollte an der Anschlussstelle Speyer-Nord nach links auf die Schifferstadter Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 34-Jährigen, welche mit ihrem Skoda die Schifferstadter Straße aus Richtung Speyer befuhr.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand an beiden PKW ein Gesamtschaden von ca. 13.000 EUR. Zu Verletzungen kam es hierbei glücklicherweise nicht. Da aufgrund der Mitteilung zunächst von möglichen schwer Verletzten ausgegangen werden musste, waren Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr ebenfalls im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Beeinträchtigung des Verkehrs.