Kaiserslautern – Erstmals nach 2 Jahren Corona-Pause und ebenfalls erstmals unter neuem Namen spielt das „Crossover Orchester Westpfalz“, ein Ensemble des Musikverein Otterbach e.V., am Samstag 10. September um 19:30 Uhr ein Konzert im Volkspark Kaiserslautern.

Die Konzertreihe „KL Proms – Laut®er Stimmen“ hat ihren Anfang in 2019 in der Veranstaltungshalle der Gartenschau. Nun findet sie in einer OpenAir-Variante ihre Fortsetzung im beliebten Volkspark Kaiserslautern.

Auf der Bühne werden neben dem „Crossover Orchester Westpfalz“, unter der Leitung von Jochen Messer und Dr. Frank Zeihsel, verschiedene Gäste gemeinsam mit dem Orchester performen. Neben Gitarrist und Sänger Jürgen Walzer, bekannt durch seine Dispyria-Reihe, sind Ramona Dworak, Sängerin bei verschiedenen Ensembles wie z.B. Jam Planet, Ale Martin, ein Tenor aus Argentinien der in der Westpfalz seine Heimat gefunden hat und Ben Clemenz, Battle-Teilnehmer der bekannten Sendung „Voice-Kids“ auf der Bühne zu sehen und zu hören.

Das Orchester wird ergänzt durch einen Chor und verschiedene E-Instrumente. Die Moderation übernimmt Martina Blandfort.

Der Eintritt ist frei, Spenden aber natürlich gerne gesehen.