Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Verkehrsunfallflucht – 12-jähriges Mädchen leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 07.09.2022 gegen 13:50 Uhr ereignete sich in Neustadt a. d. Weinstraße ein Unfall, bei welchem der Unfallverursacher bislang flüchtig ist. Ein 12-jähriges Mädchen lief mit ihrer kleinen Schwester vom Kindergarten nach Hause. Beide wollten zwischen den Einmündungen Sandfeldweg und Spitalbachstraße die Adolf-Kolping-Straße an der dortigen Bedarfsampel überqueren. Die Bedarfsampel zeigte nach Angaben des Mädchens zu diesem Zeitpunkt „grün“ für Fußgänger. Ein bislang unbekannter PKW Fahrer bog von der Spitalbachstraße nach links in die Adolf-Kolping-Straße ab und fuhr ohne zu halten über den Fußgängerüberweg, über welchen die beiden Mädchen im gleichen Moment liefen. Hierbei touchierte der PKW Fahrer das 12-jährige Mädchen an ihrem linken Bein. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht am Bein verletzt. Da der Fahrer im Anschluss ohne anzuhalten seine Fahrt fortgesetzt habe, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob der Fahrer den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hat. Nach Angaben des 12-jährigen Mädchen, soll es sich um einen weißen PKW handeln. Der Fahrer soll eine männliche Person im Alter von ca. 50-60 Jahren gewesen sein. Weiterhin saß eine Beifahrerin im PKW, welche eine rote Kurzhaarfriseur gehabt habe.

Der Fahrer, sowie Zeugen welche Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen PKW machen können werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

