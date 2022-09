Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 04.09.2022 kam es zwischen einem 53-jährigen und einem 26-jährigen Mann, beide aus Kaiserslautern, in der Wohnung des 26-Jährigen zu einem Streit mit Gerangel wegen persönlicher Dinge. Nachdem die beiden voneinander abgelassen hatten, griff der 53-Jährige zu einem Spachtel und stieß diesen mit einem wuchtigen Stich in den Brustkorb des 26-Jährigen. Der dadurch lebensgefährlich verletzte 26-Jährige musste Notfall medizinisch im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei nahm den 53-jährigen Täter am frühen Montagmorgen 05.09.2022 fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts am Dienstag 06.09.2022 Haftbefehl gegen den Mann wegen Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr. Der 53-Jährige war zuvor bereits wegen anderer Körperverletzungsdelikte verurteilt worden.

In rechtlicher Hinsicht wird dem 53-Jährigen versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Die Ermittlungen dauern an.