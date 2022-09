Bad Dürkheim: Ampel mit Traditionscharakter – Bad Dürkheim installiert Winzerampelmännchen

Bad Dürkheim – Pünktlich zum Dürkheimer Wurstmarkt, dem größten Weinfest der Welt, weisen nun an zwei Ampelanlagen „Winzermännchen“ Fußgängern den Weg über die Straße.

Installiert wurde die Silhouette des traditionellen Winzers an den Signalanlagen an der Post in der Mannheimer Straße und am Riesenfass. Die Grünphase wird von einem Dürkheimer Winzer mit Mütze und Logel begleitet – während der rot beleuchtete Winzer die Fußgänger zum Stehenbleiben auffordert.

„Ich freue mich richtig, dass die Winzerampelmännchen rechtzeitig zum großen Ereignis da sind und unseren Gästen den Weg zum Festplatz weisen“,

freut sich Bürgermeister Christoph Glogger. Das neue Ampeldesign bleibt auch nach dem Wurstmarkt erhalten“.

Im Jahr 2020 hatte der Dürkheimer Wurstmarkt- und Festausschuss die Anschaffung der Ampeln beschlossen.