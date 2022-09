Landau: „China Girl – Liebe ist stärker als Blut“ des Chinesischen Nationalcircus am 18. Oktober 2022

Landau – Die neue Show „China Girl – Liebe ist stärker als Blut“ des Chinesischen Nationalcircus unter der Führung der beiden Produzenten Hermjo Klein und Raoul Schoregge kommt am 18.10.2022 nach Landau.

Mit dieser Show meldet sich der Chinesische Nationalcircus nach dem Höhepunkt der Pandemie ins kulturelle Leben zurück. Dieses neueste Projekt der beiden deutschen Produzenten Hermjo Klein und Raoul Schoregge ist ein circensisches Theaterstück, in dem die legendäre chinesische Weltklasseakrobatik eine Symbiose mit den westlich geprägten Sparten Tanz, Schauspiel, Gesang und Komik eingeht, um auf dem einmaligen und live performten Soundteppich der Pop Ikone David Bowies ein internationales Publikum zu berühren.

Eine ausverkaufte und international beachtete Weltpremiere dieser Show war für den März 2020 in Prag geplant. Lockdowns, Veranstaltungsverbote und ein verunsichertes Publikum trieben das gesamte Team des Chinesischen Nationalcircus für mehr als 2 Jahre in ein künstlerisches Eremiten-Dasein. Im europäischen Probezentrum zwischen Ruhrgebiet und Holländischer Grenze bereitete sich das internationale Team emsig weiter vor und kanalisierte die aktuellen Einflüsse in ihre künstlerische Arbeit. Das Ergebnis spricht für sich selbst.

Die Handlung dieses „ACROBATICALS“ ist eine Übertragung von William Shakespeares Romeo und Julia ins heutige New York. Ewige Liebe und verhängnisvolle Feindschaft zwischen heruntergekommenen Hinterhöfen, Garküchen und Edelrestaurants von Manhattans Chinatown. Eine ergreifende Darstellung des „Clash of Cultures“ zwischen West Side Story und Mulan. Jede Epoche hat die Show, die sie verdient. Und die Zeit für China Girl könnte genau jetzt nicht passender sein, macht sie doch auf entertainende Weise deutlich, dass die Menschheit nur überleben kann mit der Einsicht einer gemeinsamen Zukunft.

Einen Einblick in die magische Welt von „China Girl“ bietet der Titelsong der Show:

Dienstag, 18.10.2022, 20.00 Uhr Jugendstil-Festhalle Mahlastraße 3, 76829 Landau in der Pfalz Karten

Aktuelle Infos und Termine zur Show „China Girl“ finden Sie unter: https://www.chinagirl-show.com/