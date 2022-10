Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Berauscht und bewaffnet

Grünstadt (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 13.10.22 gegen 20:10 Uhr in der Kirchheimer Straße stellten die Polizeibeamten bei dem 22 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten fest, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Weil sich der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss durch einen Schnelltest bestätigte, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Handschuhfach führte der Mann zudem einen Teleskopschlagstock mit, was eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz darstellt. Daher wurde diese Hieb-/Stoßwaffe sichergestellt.

Kindenheim: Geschwindigkeitskontrolle

Kindenheim (ots) – Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am 13.10.22 von 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr in der Kindenheimer Hauptstraße konnten 27 Fahrzeugführer festgestellt werden, die schneller als die erlaubten 30 km/h fuhren. Die höchste hierbei gemessene Geschwindigkeit betrug 54 km/h.

Haßloch: LKW Kontrollen

Haßloch (ots) – In der Adam-Stegerwald-Straße nahm die Polizei Haßloch am Donnerstag (13. Okt.) LKW´s unter die Lupe. Zwischen 10 und 15 Uhr kontrollierten die Beamten 38 Fahrzeuge. Es kam zu einem Verstoß gegen die Sozialvorschriften (Lenk-/Ruhezeit), zwei Mal wurde der Fahrtenschreiber falsch bedient, fünf Fahrer führten nicht alle Unterlagen mit. Bei drei Fahrzeugen bemängelten die Kontrolleure die Ladungssicherung, ein Gespann durfte deshalb nicht weiterfahren. Ebenfalls stehen bleiben musste ein Lkw, dessen Beleuchtungseinrichtungen erhebliche Mängel aufwies und weil nicht zulässige Teile verbaut waren. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Meckenheim: Heftig getankt

Meckenheim (ots) – Heftig getankt hatte die Fahrerin eines Opels, die am Donnerstagabend (13. Okt., 19:30 Uhr) auf der L530 bei Meckenheim unterwegs war und im Acker landete. Helfer bemerkten starken Alkoholgeruch und verständigten die Polizei. Die Beamten staunten nicht schlecht über 3,95 Promille, die das Testgerät bei der 34-Jährigen anzeigte. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Am Auto ist bei dem Manöver kein Schaden entstanden.

