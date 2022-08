Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Obrigheim: Vermisstensuche

Obrigheim (ots) – Am Abend des 27.08.2022 wurde in Obrigheim eine 86-jährige demenzkranke Frau als vermisst gemeldet, was umfangreiche Suchmaßnahmen auslöste. So waren Polizei, Feuerwehr und kommunaler Vollzug in großer Anzahl an der Suche beteiligt, wobei auch Drohnen und Spürhunde eingesetzt wurden. Die Frau konnte dann drei Stunden später in einem schlecht einsehbaren Weggraben liegend aufgefunden werden, wohin sie offensichtlich gestürzt war. Sie war zwar einigermaßen wohlbehalten, wurde jedoch zu einer eingehenderen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Obrigheim: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Obrigheim (Pfalz) (ots) – Am 27.08.2022, gegen 22:15 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt auf einem Feldweg in der Nähe der Hauptstraße in Obrigheim (Pfalz)den 22-jährigen Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen. In der Folge wurden bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Der 22-jährige muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):