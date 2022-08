Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Gartenhäuser aufgebrochen

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.08.2022) wurden im Bereich Neustadt-Mußbach (Breitenweg) mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. Unter anderem wurden Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de. Weitere Geschädigte können sich unter den genannten Erreichbarkeiten ebenfalls bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):