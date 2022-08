Neustadt: Waldfest am Weinbietturm am 04. September 2022

Neustadt an der Weinstraße – Die Ortsgruppe Gimmeldingen des Pfälzerwald-Vereins lädt am Sonntag, 04.09.2022, ganz herzlich zum diesjährigen Waldfest am Weinbietturm ein.

Das Weinbiet darf nicht mit dem PKW o.ä. angefahren werden darf. Der Zufahrtsweg zum Weinbiethaus ist generell für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Es ist jedoch eine Shuttle-Bus Transfer zum Weinbietfest eingerichtet (Fahrkostenbeitrag pro Fahrt und Person 5,00 €). Weiterhin ist die Nutzung einer Nasen- Mundschutzmaske während der Benutzung des Busses vorgeschrieben..

Zur Nutzung des Shuttle-Bus ist aber unbedingt eine Anmeldung erforderlich. Angemeldete Personen haben bei der Sitzplatzvergabe Vorrang.