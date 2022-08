Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Freitag 19.08.2022 um 17:00 Uhr, gerieten ein 27-Jähriger und ein 49-Jähriger aufgrund einer Geldforderung in Streit. Im weiteren Verlauf stieg der 27-Jährige in seinen gelben Seat Ibiza und fuhr davon. Der 49-Jährige stieg in das Auto einer unbekannten Person und konnte den 27-Jährigen in der Lagerhausstraße einholen.

An der roten Ampel kletterte der 49-Jährige durch das geöffnete Beifahrerfenster in den Seat des 27-Jährigen. Dieser versuchte seine Flucht fortzusetzen, obwohl der 49-Jährige während der Fahrt mit Gewalt auf ihn einwirkte. Letztlich stoppte der 27-Jährige seinen PKW auf dem Kaiserwörthdamm, stieg aus und wählte den Notruf.

Der 49-jährige Mann, welcher vor Ort durch die Polizei festgenommen wurde, muss sich nun unter anderem wegen eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer verantworten. Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.