Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Am 16.08.2022, gegen 08.15 Uhr, bog ein 26-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw vom Foltzring kommend in den Nachtweideweg ab. Hierbei übersah er eine 76-jährige Frau aus Frankenthal, welche an der dortigen Fußgängerampel bei grün die Straße überquerte und durch die Kollision zu Boden geworfen wurde. Sie wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zur Überprüfung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand kein Schaden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.