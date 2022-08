Falscher Polizeibeamter am Telefon

Bellheim (ots)

Unter dem Vorwand, dass es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei, meldete sich gestern ein unbekannter Täter telefonisch bei einem 78-jährigen Mann aus Bellheim. Die Tochter des Mannes sei in den Unfall verwickelt gewesen und nun stark aufgelöst. Als der Täter das Telefonat dann an die vermeintliche Tochter übergab, erkannte der Geschädigte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Zu einem Schaden kam es nicht.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Beherzte Bürger unterstützen bei Täterfestnahme

Schwegenheim (ots)

Das hatte sich der Täter vermutlich anders vorgestellt. Beim Versuch eines 19-jährigen Mannes aus Speyer, ein Fahrrad aus einem Hof in der Hauptstraße in Schwegenheim zu entwenden, wurde er durch den Besitzer des Rades beobachtet und anschließend verfolgt. Nachdem es dem 59-jährigen Geschädigten gelungen war, sein Rad zu greifen, kam es zu einem Gerangel mit dem Täter, bei welchem der Beschuldigte sein Gegenüber bedrohte und beleidigte. Der Geschädigte erlitt dabei Schürfwunden und Schwellungen am Körper. Mehrere Bürger eilten zum Geschehen hinzu und hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Beschuldigte befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde durch die Polizei zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung wurde eingeleitet.

Unkrautbeseitigung führt zur Heckenbrand

Rülzheim (ots)

Beim Versuch, sein Unkraut mit einem Gasbrenner zu beseitigen, verursachte ein 73-jähriger Mann aus Rülzheim gestern Vormittag im eigenen Garten einen Heckenbrand. Das Feuer war schnell gelöscht. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz. Es entstand lediglich Sachschaden an der Hecke des Verursachers.