Karlsruhe

Gefährlichen Situation an Straßenbahnhaltestelle – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es am Dienstagmorgen 09.08.2022 an der Straßenbahnhaltestelle Yorckstraße in Karlsruhe. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich ein 52-jähriger Mann gegen 06.45 Uhr an der Haltestelle Yorckstraße. Offenbar ohne Vorwarnung und aus unbekannten Gründen sei ein 53-Jähriger an den wartenden Mann herangetreten und habe ihn in das Gleisbett gestoßen.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine Straßenbahn in die Haltestelle ein. Glücklicherweise kam es zu keiner Berührung mit der Bahn. Der 52-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu. Der 53-jährige Karlsruher wurde von Polizeibeamten festgenommen.

Der Festnahme widersetzte er sich. Ein Beamter wurde dabei verletzt. Ein Alkoholtest bei dem mutmaßlichen Täter ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht eines Radfahrers vom Samstagabend

Karlsruhe (ots) – Im Nachgang zu der bereits veröffentlichten Verkehrsunfallflucht auf dem Adenauerring am Samstagabend gegen 22 Uhr sucht die Polizei nun mit einer detaillierteren Beschreibung nach dem bei dem Unfall verletzten Radfahrer.

Dieser flüchtete nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Innenstadt. Das beschädigte Fahrrad wurde durch Polizeibeamte sichergestellt. Es handelt sich um ein silbernes Herrenfahrrad der Marke “Campus”, älteres Modell, mit schmalem schwarzem Sattel, der leicht beschädigt ist. Der Sattel war leicht nach vorne geneigt. Am Fahrrad ist nur am hinteren Rad ein schwarzes Schutzblech, am Lenker sind silberne Griffe, sog. Hörnchen, montiert. Außerdem ist eine orangefarbene Klingel angebracht.

Der bislang unbekannte Fahrer war wohl um die 60 Jahre alt, auffallend groß, ca. 185 bis 190 cm und hatte lange, helle Haare. Vermutlich trug er eine kurze, grüne Hose und ein graues Oberteil.

Entgegen der ersten Zeugenaussagen verletzte sich der Mann beim Sturz vom Fahrrad wohl nur leichter an der rechten Körperseite. Unter anderem hatte er eine leicht blutende Wunde am rechten Knie und eine Schürfwunde an der rechten Schläfe.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen. Der bei dem Unfall verletzte Motorradfahrer konnte das Krankenhaus nach Behandlung seiner Verletzungen am Sonntag verlassen.

Kreis Karlsruhe

Erneut großer Flächenbrand in Stutensee

Stutensee (ots) – Im Stadtteil Blankenloch der Großen Kreisstadt Stutensee brannten am Dienstagnachmittag ca. 10 ha abgeerntete Ackerfläche und Bäume beim Wasserwerk. Zwei Feuerwehrangehörige haben sich bei dem Brand verletzt; zur weiteren Behandlung musste ein mittelschwer Verletzter ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee war noch mit den Löscharbeiten beim Waldbrand im Hardtwald beschäftigt, als ein erneuter Flächenbrand in Blankenloch gemeldet wurde. Nördlich der Eggensteiner Straße brannten zwischen der DB Strecke und der Landesstraße L 560 auf einer Fläche von 10 ha abgeerntete Flächen. Das Feuer breitete sich sehr schnell aus und erreichte auch das Gelände des städtischen Wasserwerkes. Hier verbrannte ein Teil der Grünfläche auf dem Wasserbehälter und in einem angrenzenden Waldstück verbrannten Unterholz und Bäume. Verschiedene Bäume mussten von der Feuerwehr zum endgültigen Ablöschen mit der Motorsäge gefällt werden. Ein örtlicher Landwirt unterstütze mit seinem Traktor und einem Grubber die Arbeit der Feuerwehr. So konnte auch erreicht werden, dass ein angrenzendes Maisfeld vor den Flammen geschützt wurde. Die Feuerwehr hat durch ihren Einsatz auch verhindert, dass sich das Feuer bis zu den Häusern und Grundstücken in der Eggensteiner Straße ausbreitete.

Unter der Leitung des Stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Thomas Mack waren 110 Feuerwehrangehörige und 6 Helfer der Schnelleinsatzgruppe Hardt des DRK im Einsatz. Vom Rettungsdienst wurden die Verletzungen von zwei Feuerwehrangehörigen behandelt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich so schwer, dass er zu weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert wurde.

Zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr Stutensee wurden Löschfahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge und Wasserbehälter von den Feuerwehren Eggenstein-Leopoldshafen, Linkenheim-Hochstetten, Karlsdorf-Neuthard, Bruchsal, Weingarten und Ettlingen zur Einsatzstelle beordert. Die Feuerwehr der Stadt Karlsruhe unterstützte die Löscharbeiten mit zwei Tanklöschfahrzeugen und einem Löschfahrzeug des Katastrophenschutzes. Während des Brandeinsatzes musste die Landesstraße L 560 vollständig für den Verkehr von der Polizei gesperrt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zeugen berichteten der Polizei, dass es auf der Brandfläche an drei verschiedenen Stellen angefangen hat zu brennen. Oberbürgermeisterin Petra Becker und der stellvertretende Kreisbrandmeister Dominik Wolf waren ebenfalls an dieser Einsatzstelle.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe