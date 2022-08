Großbrand auf landwirtschaftlichem Gelände

Wiesbaden-Kloppenheim (ots)-(he) Am Dienstag 09.08.2022 kam es in der Gemarkung von Wiesbaden-Kloppenheim zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Gelände, bei dem nach bisherigem Kenntnisstand 6 Wohnwagen, mehrere Rundballen, verschiedene zum Teil schon ältere landwirtschaftliche Maschinen sowie ein Unterstand beschädigt wurden. Zur Höhe des Sachschadens können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Gegen 11:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Schnell waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr aus verschiedenen Stadtteilen sowie der Berufsfeuerwehr vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine größere Ausdehnung des Feuers verhindert werden. Nichtsdestotrotz gestalteten sich die Löscharbeiten in Teilen aufwendig.

Die Rundballen mussten einzeln auseinander gezogen werden um Glutnester freizulegen. Löschwasser wurde dauerhaft aus der Ortslage herangebracht. Wegen der mit den Löscharbeiten einhergehende Rauchentwicklung musste die Straße zwischen Kloppenheim und Heßloch teilweise durch die Verkehrspolizei der Stadt Wiesbaden gesperrt werden.

Zur Ursache für die Brandentstehung liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Einbruch in Kastenwagen

Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße Samstag, 06.08.2022, 17:00 Uhr bis Montag, 08.08.2022, 05:40 Uhr

(he)Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen in der Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellten Mercedes Sprinter ein und entwendeten Werkzeuge im Wert von knapp 2.000 Euro. Das verschlossene Fahrzeug stand ordnungsgemäß geparkt am Straßenrad, als der Besitzer bei seiner Rückkehr das fehlende Dreiecksfenster einer Tür bemerkte.

Hierüber hatten sich die Täter dann Zugang zum gesamten Fahrzeuginnenraum verschafft. Entwendet wurden: 1x Bohrmaschine Makita (türkis, Akku) 1x Bohrmaschine Dewald 1x Stichsäge Makita (türkis, Akku, Koffer) 1x Handkreissäge Makita (Akku, Koffer) 1x Multitool Makita (Akku) 1x Excenter Schleifer Makita (Akku, Koffer) 1x Akkuschrauber Makita (Koffer) 1x Staubsauger Makita (Akku)

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

Katalysatoren ausgebaut und gestohlen

Wiesbaden, Freitag, 05.08.2022, 15:20 Uhr bis Sonntag, 07.08.2022, 07:00 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden in Wiesbaden in drei bisher bekanntgewordenen Fällen an geparkten Pkw die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 2.000 Euro. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Fahrzeuge mit einem Wagenheber angehoben und die Katalysatoren anschließend mit einem Rohrschneider herausgetrennt.

Betroffen waren in der Graf-von-Galen-Straße ein Toyota Prius, in der Goerdelerstraße ein Opel Astra sowie ein Mitsubishi Space Wagon in der Goerdelerstraße. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

Versuchter Trickbetrug während Ausparkmanöver

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Montag, 08.08.2022, 11:55 Uhr

(he)Gestern versuchte ein schamloser Täter eine 83-jährige Wiesbadenerin hinters Licht zu führen. Diese reagierte jedoch genau richtig, rief die Polizei und schlug den Täter so in die Flucht. Die Seniorin parkte gegen 11:55 Uhr in der Prinzessin-Elisabeth-Straße ihren Pkw aus, als der Täter sie dabei beobachtete. Als die Dame den Ausparkvorgang beendet hatte, sprach sie der Unbekannte an und meinte, dass sie soeben beim Rangieren seinen Pkw beschädigt habe und darum nun an ihn 300 Euro zahlen müsse.

Die 83-Jährige fackelte nicht lange und rief zur Sachverhaltsaufnahme die Polizei. Kaum hatte sie ihr Handy gezückt, flüchtete der Mann in Richtung Schöne Aussicht. Am Fahrzeug des ausgesuchten Opfers konnte kein Unfallschaden festgestellt werden.

Täterbeschreibung: 20-25 Jahre, ca. 1,85 cm, schlanke Statur, kurze Hose, T-Shirt, schwarz gekleidet, sprach gebrochen deutsch.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Täter.

Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Dotzheimer Straße, Montag, 08.08.2022, 11:10 Uhr

(ots)-(he) – Gestern Morgen kam es an der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Ring, Dotzheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Fußgänger verletzt wurde, sich der Verursacher oder die Verursacherin jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne auf das Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei zu warten. Das verursachende Fahrzeug befuhr die B54 aus Richtung Schiersteiner Straße kommend in Richtung Sedanplatz.

Der Senior lief auf dem Gehweg der B54 aus Richtung Schiersteiner Straße kommend in Richtung Sedanplatz. An der Kreuzung B54/Dotzheimer Straße wollte die Führerin bzw. der Führer des Pkw nach rechts in die Dotzheimer Straße abbiegen. Währenddessen überquerte der 76-Jährige an der Kreuzung B54/Dotzheimer Straße bei Grünlicht die Dotzheimer Straße

Der warteberechtigte Pkw hielt zunächst an, fuhr aber einige Sekunden später an und bog in die Dotzheimer Straße ab. Dabei kollidierte der Pkw mit dem Fußgänger und dieser stürzte zu Boden. Der Pkw entfernte ich zwischenzeitlich vom Unfallort.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verletzte sich der Wiesbadener glücklicherweise nicht schwer. Erste Hinweise auf den flüchtigen Pkw liegen vor. Zeuginnen und Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus

Einbrecher entwenden Fleisch und Bargeld

Bad Schwalbach -(ots)-(jn) – Im Taunussteiner Ortsteil Bleidenstadt waren in der Nacht zum Montag 08.08.2022 Einbrecher unterwegs, die es auf ein Restaurant abgesehen hatten. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zu einer Gaststätte in der Aarstraße.

Bei der Absuche nach Beute nahmen die Unbekannten Bargeld und Fleischware im Wert von mehreren Tausend Euro an sich und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06124/7078-0.

Schwarzer Ferrari entwendet

Hallgarten (ots)-(jn) – Im Verlauf des Wochenendes haben unbekannte Täter im Oestricher Weg in Hallgarten einen schwarzen Ferrari entwendet. Hinweise werden weiterhin von der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter Tel: 0611/345-0 entgegengenommen.

Wenig Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen

Waldems (ots)-(jn) – Polizisten der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben am Montag zwei Geschwindigkeitsmessungen in Waldems und in Hünstetten durchgeführt. Sowohl bei der Messung zwischen 11-12:30 Uhr in Steinfischbach in der Escher Straße als auch im Verlauf der Überprüfung zwischen 15-16:15 Uhr in Hünstetten-Oberlibbach waren kaum Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

Lediglich bei 4 Verkehrsteilnehmern mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

