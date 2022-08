Zimmerbrand gelegt – Bewohnerin in Psychiatrische Klinik eingewiesen

Sinsheim (ots) – Das Feuer, das am frühen Samstagabend 06.08.2022 in einem Zimmer in einer Pflegeeinrichtung der GRN-Klinik ausbrach, wurde von der Bewohnerin selbst gelegt. Die Frau wurde in das Psychiatrische Zentrum Nordbaden eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Durch das Feuer war ein Schaden von etwas mehr als 30.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Einbruch in Gaststätte – Polizei bittet um Hinweise

Sinsheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen 06.08.2022 brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Alten Römerstraße im Ortsteil Steinsfurt ein. Die Einbrecher drangen zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens in die Gaststätte ein, indem zunächst die Eingangstüren aufgehebelt wurden.

Zuvor wurden mehrere, bei den Eingangstüren angebrachte, Bewegungsmelder von den Wänden gerissen. Anschließend verschaffte man sich im Innern des Restaurants gewaltsam weiteren Zutritt in verschlossene Räumlichkeiten. Nachdem die flüchtigen Täter dort eine Geldkassette aufgebrochen hatten, flüchteten diese samt Beute.

Ob die Unbekannten auch für einen Einbruchsversuch in einer benachbarten Baufirma verantwortlich sind, ist derzeit Ermittlungssache.

Über die entstandenen Sach- und Diebstahlschäden liegen noch keine weiteren Informationen vor. Zur weiteren Spurensicherung wurde die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg verständigt.Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/690-0 entgegen.

Schwimmbadeinbruch – Zeugen gesucht

Reichartshausen (ots) – Bereits in der Nacht zum Freitag brachen unbekannte Täter in das Freibad in der Wannestraße ein. Danach hebelten sie die Türen zum Kassenraum und dem Bademeisterbüro sowie zum Kiosk auf. Sowohl der der Diebstahlsschaden als auch der der angerichtete Sachschaden lassen sich noch nicht näher beziffern.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte noch am Freitagvormittag die Spurensicherung durch. Eine Auswertung der gesicherten Spuren dauert noch an.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, brachen 2 vermummte Täter mit Handschuhen bekleidet, kurz nach Mitternacht gegen 00.10 Uhr Freitagmorgen in das Freizeitbad ein. Zuvor hatten sie offenbar die Umzäunung im Bereich des Feldweges aufgeschnitten, der zu den Krautgärten hinführt.

Möglicherweise war dort auch dort ein Fahrzeug abgestellt, das Zeugen aufgefallen ist, dem sie aber bislang keine besondere Bedeutung schenkten.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern und/oder ihrem Fahrzeug geben können sowie verdächtige Wahrnehmungen rund um das Freizeitbad in den späten Donnerstagabend- oder frühen Freitagmorgenstunden gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Unfall – Fahrbahn gesperrt

BAB5 (ots) – Auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Abfahrt Dossenheim kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund eines Bremsmanövers zu einem Auffahrunfall bei dem insgesamt 5 Fahrzeuge beteiligt sind.

Die beiden Fahrbahnen in Fahrtrichtung Frankfurt sind derzeit gesperrt. Der Verkehr wird über den Standstreifen weitergeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Neben Beamten des Autobahnpolizeirevier Mannheim sind mehrere Rettungswagen vor Ort. Wie viele Beteiligte verletzt sind, ist bislang unklar.

Mehrere Feuer am Wochenende – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Laufe des Samstags rückten Polizei und Feuerwehr gleich zwei Mal aus, nachdem selbstangelegte Feuerstellen sich unkontrolliert ausbreiteten.

Zunächst verständigte gegen 13:00 Uhr ein 35-Jähriger die Polizei, nachdem eine Feuerstelle in der Uferstraße auf mehrere aufeinandergestapelte Holzstämme übergriff. Bedingt durch die anhaltende Trockenheit griff das Feuer anschließend auf das Gestrüpp einer naheliegenden Böschung über. Bis zum Eintreffen der 13 eingesetzten Feuerwehrleute versuchte der 35-Jährige den Brand selbst mit einer Schaufel zu löschen. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Bis der Brand vollständig gelöscht werden konnte, waren ca. 50qm der Grünfläche abgebrannt. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Gegen 15:00 Uhr setzte dann wiederum ein 80 Jahre alter Mann den Notruf ab, nachdem er auf seinem Grundstück im Bereich “Zum Feldacker” mehrere Eimer Baumschnitt verbrannte und sich in der Folge das kniehohe trockene Gras entzündete. Witterungsbedingt griffen die Flammen schlagartig auf einen in der Nähe befindlichen Holzstapel (ca. 20 Ster ) über, welcher daraufhin fast vollständig in Flammen aufging. Das Polizeirevier Eberbach war ebenso vor Ort wie das THW und rund 41 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Eberbach und Pleutersbach.

Trotz den sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnten die Rettungskräfte ein Übergreifen auf das unmittelbar danebenliegende Gartengrundstück nicht ganz verhindern. Neben Zaunelementen wurde auch ein Kirschbaum beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Plastikabdeckplanen in Brand gesteckt

Wiesloch Baiertal (ots) – Bislang unbekannte Täter steckten am späten Sonntagabend in einem Feldgebiet am Rande der Karl-Hermann-Zahn-Straße sechs aufgerollte Plastikplanen, die zum Abdecken von Spargelfeldern dienen, vorsätzlich in Brand.

Das Feuer wurde gegen 23 Uhr festgestellt und durch die alarmierte Baiertaler Freiwilligen Feuerwehr, die mit 12 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht näher beziffert werden.

Ein Zeuge hatte ein verdächtiges Auto vom Brandort in Richtung Dielheim (“Stich”) davonfahren sehen. Darüber hinaus fiel weiteren Zeugen ein heller VW Bus mit HD-Kennzeichen auf.

Ob die beiden Insassen etwas mit der Tat zu tun haben, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06222/5709-0 zu melden.

Brand eines Holzanbaus; Ursache noch unklar

Sinsheim-Eschelbach (ots) – Die Ursache für den Brand eines Holzanbaus an ein Wohnhaus im Mühlbachweg ist nach wie vor unklar. Die Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim gehen dem Anfangsverdacht nach, ob ein technischer Defekt im Anbau das Feuer ausgelöst haben könnte.

Am Freitagabend 05.08.2022 hatte das Feuer nicht nur den Holzanbau des Hauses stark in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch das Wohnhaus erheblich beschädigt. Nur durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren aus Eschelbach, Dühren, Angelbachtal und der Stadtfeuerwehr Sinsheim, die mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte aber bei mindestens 150.000 bis 200.000 Euro liegen.

Reifen geplatzt – 7 Fahrzeuge beschädigt

BAB 6, Sinsheim (ots) – Am frühen Montag 08.08.2022 gegen 01 Uhr platzte im Bereich der A6 in Höhe Sinsheim der Reifen eines LKWs. Der geplatzte Reifen wurde auf mehrere nachfolgende Fahrzeuge geschleudert, welche teilweise stark beschädigt wurden. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, die übrigen Fahrzeuge waren nur noch eingeschränkt verkehrstauglich.

Die 58-jährige Beifahrerin eines Seats, welcher als Erstes durch den LKW-Reifen getroffen wurde, erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist noch nicht abschließend beziffert, liegt nach ersten Einschätzungen jedoch mindestens im 5-stelligen Bereich.

Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete im Anschluss weiter in Richtung Mannheim. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug nicht mehr festgestellt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen LKW geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.