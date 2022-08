Zwei Männer in U-Haft (siehe Foto)

Mannheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen 2 Männer im Alter von 20 und 26 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, gemeinsam unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Nach derzeitigem Stand sollen die Tatverdächtigen seit geraumer Zeit Marihuana sowie Kokain in kleineren Mengen an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft und sich somit eine illegale Geldeinnahmequelle verschafft haben.

Am Freitag 05.08.2022, durchsuchten nach umfangreichen Vorermittlungen die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gemeinsam mit Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz 4 Wohnungen sowie eine Gaststätte in Mannheim, Schriesheim und Ladenburg. Hierbei konnten die beiden Tatverdächtigen festgenommen werden.

In einer der Wohnungen konnten zwei Handfeuerwaffen, eine Maschinenpistole, Munition, mehrere tausend Euro Bargeld, verschreibungspflichtige Medikamente sowie eine Tasche mit einem Elektroschocker, einem Fleischermesser, einem Teleskopschlagstock und mehreren Klebebandrollen aufgefunden werden.

Die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden am Freitagmittag einem Haftrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der aufgrund von Flucht- sowie Verdunkelungsgefahr Haftbefehle erließ. Beide Tatverdächtige wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiterhin an.

25.000 Euro Schaden nach Brand in Dachgeschosswohnung

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Sonntag 07.08.2022 gegen 19.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die B-Quadrate in Mannheim gerufen. Dort war es in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. In der betroffenen Wohnung konnte durch die Feuerwehr zwar kein offenes Feuer mehr festgestellt werden, die Wohnung war jedoch komplett verraucht.

Die Ursache, warum es zuvor wohl kurzzeitig zu einem Brandgeschehen gekommen war, ist derzeit noch unklar. Da sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches niemand in der Wohnung befand, wurde auch niemand verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Des Schaden am Gebäude beträgt ca. 15.000 Euro.

An den Einrichtungsgegenständen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch einen Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt geführt.

Diebstahl aus PKW

Mannheim (ots) – Am Freitag 05.08.2022 wurden aus einem geparkten Ford Fiesta im Bereich Schwetzingerstadt mehrere Gegenstände entwendet. Dieser war zwischen 20- 00.30 Uhr in der Tattersallstraße geparkt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich mittels unbekannten Werkzeug Zugang in das Innere des PKW und entwendeten hier einen Rucksack mit persönlichen Sachen.

Der Diebstahlschaden liegt im 4-stelligen Bereich. Es wird gebeten keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310 zu melden.

Baustellendiebe auf frischer Tat ertappt – Diebesgut sichergestellt

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Freitagabend 05.08.2022 gegen 23:30 Uhr bemerkte eine Zeugin 3 Personen, welche sich im Bereich einer Baustelle in der Graßmannstraße verdächtig verhielten. Die über Notruf informierte Polizei konnte wenig später die 2 Personen in unmittelbarer Nähe zum Tatort feststellen.

Beim Erblicken der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten flohen die 20 und 23 Jahre alten Männer in Richtung der Fußgängerbrücke zur Ruhrorter Straße und konnten dort nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Die Verdächtigen wurden im Anschluss auf die Dienststelle gebracht. Durch weitere Ermittlungen konnte schließlich auch der dritte Tatverdächtige ausgemacht werden.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde weiteres Diebesgut, welches von der Baustelle stammen dürfte, sichergestellt. Alle Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Bei dem sichergestellten Diebesgut handelt es sich um Stahlketten und Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro. Die Männer müssen sich nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten.

Betrunkenen LKW-Fahrer gestoppt

Mannheim (ots) – Besonders aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurden am späten Samstag 06.08.2022 auf einen auffälligen LKW-Fahrer aufmerksam und alarmierten die Polizei. Der Fahrer des Lastwagens fuhr gegen 23 Uhr über die Jungbuschbrücke auf der Untermühlaustraße nicht nur über mehrere rote Ampeln, sondern auch deutliche Schlangenlinien. Die Zeugen folgten dem auffälligen Fahrer und teilten den heraneilenden Beamten ständig den aktuellen Standort mit.

Letztlich konnte der 40-jährige Fahrer in der Hafenbahnstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, der Fahrer war mit 2,5 Promille nicht nur weit über dem gesetzlichen Grenzwert, sondern machte auch einen deutlichen alkoholisierten Eindruck.

Der Mann musste die Beamten anschließend zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.