Neustadt: Waldbrand beim Hambacher Schloss unter Kontrolle

Neustadt an der Weinstraße – Der Waldbrand unterhalb des Hambacher Schlosses in Neustadt an der Weinstraße ist seit ca. 19 Uhr unter Kontrolle. Die Warnung vor Rauchgasen wurde aufgehoben.

Ausgebrochen war das Feuer am Mittwoch, 3. August 2022, gegen 15 Uhr. In Flammen standen etwa acht Hektar Wald am Hang südlich des Hambacher Schlosses zwischen Käsgasse und Schlossstraße.

Mehr als 200 Einsatzkräfte, auch aus den Landkreisen Bad Dürkheim, Südliche Weinstraße und Germersheim, sind im Einsatz. Die Feuerwehren werden unterstützt von THW und DRK. Auch ein Hubschrauber der Polizei half längere Zeit bei der Brandbekämpfung.

Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen.

Oberbürgermeister Marc Weigel: „Durch den schnellen und beherzten Einsatz vieler Kräfte konnte das Hambacher Schloss sowie die nahe Wohnbebauung geschützt werden. Mein Dank gilt allen am Einsatz Beteiligten, ganz besonders auch jenen vielen Helferinnen und Helfern aus den benachbarten Landkreisen!“