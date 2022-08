Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, PKW überschlägt sich

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr kam

der 33-jährige Fahrer eines Renaults aus bisher ungeklärter Ursache auf seinem

Weg in Richtung Mannheim nach rechts von der L 597 ab. Auf Höhe einer Firma für

Baubedarf kam der 33-Jährige von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und der

Renault überschlug sich. Nach knapp 200 m kam das Auto dann in einem an die

Fahrbahn angrenzenden Feld zum Stehen. Der 33-Jährige wurde hierbei leicht

verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Fahrbahn musste zur

Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa

10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim war zur Unfallaufnahme vor Ort.

Sinsheim: Zweimal gescheitert, beim dritten Mal waren falsche Polizeibeamte erfolgreich

Sinsheim (ots) – Nachdem sie zweimal mit ihren Tricks gescheitert waren, hatten

„falsche Polizeibeamte“ am Dienstagnachmittag doch noch Glück und erbeuteten von

einer 83-jährigen Frau in der Salierstraße rund 9.000.- Euro.

Unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde die Frau von einem unbekannten

Anrufer in einem mehrstündigen Gespräch dazu veranlasst, ihre Ersparnisse

abzuheben und einem unbekannten Abholer gegen 15.30 Uhr vor ihrer Wohnung zu

übergeben.

Bereits am Dienstagvormittag wurde eine 82-jährige Frau im Ortsteil Steinsfurt

von einem angeblichen Frank Adler vom Raubdezernat Sinsheim in einem rund

zweieinhalbstündigen Telefonat derart unter Druck gesetzt, dass sie die

geforderten 12.000.- Euro von ihrer Hausbank abheben wollte. Dort erkannte eine

Angestellte sofort den Betrugsversuch und bewahrte die Seniorin vor Schaden.

Anschließend wurde die Polizei verständigt.

Ein 84-jähriger Mann, bei dem der angebliche Polizeibeamte Frank Adler ebenfalls

anrief, durchschaute sofort den Betrugsversuch und legte auf.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen zu beiden Fällen übernommen.

In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf

hin, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor

der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände

an der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen.

Hinweise, insbesondere über verdächtige Wahrnehmungen -Personen und Fahrzeuge-

am Dienstagnachmittag, zwischen 15.00-16.00 Uhr, rund um die Salierstraße, bitte

an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Zu den aktuellen Themen

Falsche Polizeibeamte

Enkeltrick

Schockanrufe

Gewinnversprechen

stehen die Sachbearbeiterin Vorbeugung des Polizeireviers Sinsheim und die

Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am Freitag, den

05.08.2020, von 09:00 – 13:00 Uhr, vor dem Alten Rathaus in Sinsheim,

Hauptstraße 92, an einem Informationsstand Rede und Antwort. Nicht nur

Seniorinnen und Senioren, sondern auch deren Kinder und Enkel sind Zielgruppen

der Veranstaltung.

Für weitere Fragen steht die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Heidelberg

jeweils montags bis freitags von 08.00 – 16.00 Uhr unter Telefon 0621/174-1234

zur Verfügung (per E-Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de). Hinweise auch

unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: 52-Jährige vermisste – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mannheim (ots) – Seit der Nacht von Sonntag, den 31.07.2022, auf Montag, den

01.08.2022 wird die 52-jährige Malgorzata T. vermisst. Die Vermisste verließ

zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr ihre Wohnung in Neckargemünd und kehrte seitdem

nicht mehr zurück. Die Familie erstattete eine Vermisstenanzeige beim

Polizeirevier Neckargemünd, welches gemeinsam mit der Kriminalpolizei eine

Fahndung einleitete. Diese verlief bislang ohne Erfolg, weshalb sich die Polizei

nun an die Öffentlichkeit wendet.

Ein Bild der Vermissten kann hier abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/neckargemuend-vermisstenfahndung/

Die 52-Jährige kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 1,57 m groß,

zwischen 80 und 85 Kg schwer, dickliche Statur, kurze schwarze Haare, blauen

Augen, Muttermal an der rechten Wade sowie am rechten Unterschenkel, bekleidet

mit einer bunten Leggins und einem grünen Kapuzenshirt.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Malgorzata T. in einer hilflosen Lage

befindet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann oder diese in den

vergangenen Tagen gesehen hat, wird gebeten sich an die Polizei zu wenden.

Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle oder dem Polizei Notruf unter 110

entgegengenommen.