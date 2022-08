Mannheim: Brand eines Einfamilienhauses; Pressemitteilung

Mannheim (ots) – Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Sandhofen

wurde ein Bewohner tödlich verletzt.

Nachdem die Berufsfeuerwehr Mannheim die Person geborgen hatte, wurde sie

reanimiert. Die Reanimation blieb jedoch erfolglos, sodass der Mann noch vor Ort

verstarb.

Das Feuer brach am Dienstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, aus bislang unbekannten

Gründen aus.

Die Feuerwehr Mannheim löschte den Brand schnell, sodass bereits kurz nach 14

Uhr „Feuer aus!“ gemeldet wurde.

Die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim haben die weiteren

Ermittlungen übernommen. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Ursachenforschung

im Inneren des Gebäudes kann jedoch erst dann stattfinden, wenn ein gefahrloses

Betreten möglich ist.

Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht näher beziffern.

Mannheim-Sandhofen: Straßenbahn kollidiert mit Auto

Mannheim (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 11:15 Uhr kollidierte im

Kreuzungsbereich Sandhofer Straße / Leinenstraße ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer

mit einer Straßenbahn. Der 86-Jährige war mit seinem Auto auf der Sandhofer

Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er am Bahnübergang ersten

Ermittlungen zufolge eine rote Ampel überfuhr und ihn die in Richtung

ortsauswärts fahrende Straßenbahn erfasste. Der 86-Jährige wurde dabei schwer

verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war für

den Zeitraum der Unfallaufnahme bis ca 12:20 Uhr gesperrt. Ein Busersatzverkehr

wurde eingerichtet.