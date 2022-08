Karlsruhe – Unbekannter bricht mehrere Kellerabteile auf – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter brach von Sonntag auf Montag zwischen 19.30

Uhr und 13 Uhr in der Waldstadt mehrere Kellerabteile auf.

Der Einbrecher gelangte auf derzeit unbekannte Art und Weise in der

Schneidemühler Straße in den Keller. Hier hebelte er offenbar zehn Abteile auf

und entwendete unter anderem ein E-Bike im Wert von knapp 2.500 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 zu melden.

Dettenheim – Leichtkraftradfahrer gerät in Gegenverkehr und wird schwerverletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 01.08.2022 gegen 18:35 Uhr wurde

ein 17-jähriger Kraftradfahrer und sein 16-jähriger Sozius auf der Landstraße

602 in Dettenheim verletzt.

Nach derzeitigen Feststellungen der Verkehrspolizei Karlsruhe, fuhr der

Leichtkraftfahrer mit seinem Beifahrer auf der L602 von Rußheim nach Liedolsheim

und geriet aufgrund eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er

frontal mit einem Pkw. Der Kraftradfahrer wurde hierdurch schwer verletzt und

musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Sein

Sozius wurde leicht verletzt und ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Bergungs-und Rettungsarbeiten musste die L602 mehrere Stunden

gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000

Euro.

Kronau – Betrunkener Autofahrer begeht Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrszeichen sowie ein Baum wurden bei einem

Verkehrsunfall am Dienstag gegen 01.40 Uhr in Kronau beschädigt. Die Polizei

ermittelte den mutmaßlichen Autofahrer. Dieser war offenbar betrunken unterwegs.

Zeugen meldeten der Polizei einen Unfall auf der Hauptstraße in Kronau. Ein

weißer Alfa Romeo sei gegen ein Verkehrsschild und einen Baum gefahren und habe

sich anschließend vom Unfallort entfernt. Kurz darauf sei der Autofahrer an den

Unfallort zurückgekehrt und habe mehrere Fahrzeugteile eingesammelt, bevor er

erneut weiterfuhr. Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bad Schönborn

führten noch in der Nacht zu einem 30-jährigen Mann. An dessen Fahrzeug fanden

sich Spuren, die nach dem aktuellen Ermittlungsstand mit dem Unfall

übereinstimmten. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 30-Jährige

alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Die

Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der Führerschein des Mannes wurde

vorläufig sichergestellt und er musste eine Blutprobe abgeben.