Obrigheim: Rock im Hinterland 2022 am 26. und 27. August

Obrigheim – Nach zwei Jahren des Wartens ist es endlich soweit: Rock im Hinterland findet am 26. und 27.08.2022 auf einem Acker zwischen Obrigheim (Pfalz) und Grünstadt statt. Die genaue Anfahrt ist auf der Webseite beschrieben und wird am Festivalwoche vor Ort ausgeschildert sein.

Gerade erst seit dem Jahr 2014 findet Rock im Hinterland wieder im ursprünglichen Stil auf einem Acker und unter altbekanntem Namen statt. Damals hätte wohl niemand damit gerechnet, dass bereits sechs Jahre später eine Pandemie ausbricht, die wie ein wütender Tornado über die ganze Welt fegt und beinahe die gesamte Veranstaltungsbranche lahm legt. So war auch das bereits durchgeplante Festival für 2020 der Krise unterlegen und musste leider abgesagt werden. Selbiges ereignete sich im folgenden Jahr. Einen kleinen Lichtblick bildete Rock im Winterland, welches kurz vor Weihnachten stattfinden sollte. Doch auch hier machte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Doch nun, nach über zwei Jahren des Ausnahmezustandes, werden wieder die Zelte gepackt, Schlafsäcke gerollt und Dosenravioli gekauft. Es ist Zeit für Festivals!

Seit 2020 stehen die Bands in den Startlöchern und so startet Rock im Hinterland 2022 am Freitag um 19 Uhr mit der Heavy Elektro Post-Rock Band Yodas Rising aus Speyer. Nicht nur durch die sommerlichen Temperaturen gut aufgeheizt geht es weiter mit Kaizaa, deren Mitglieder für die Rockmusik leben. Alle vier bringen außergewöhnliche Biografien mit und lassen diese in ihre Musik einfließen. Sie bilden den perfekten Übergang zur deutschen Punkrockband Rogers, die in der Vergangenheit bereits im Vorprogramm namhafter Bands (unter anderem Massendefekt, Die Toten Hosen, etc.) auftraten. Den Abschluss des Abends übernehmen Mono & Nikitaman, die bereits 2016 den Acker mit ihrer bunten Mischung aus Reggae, Dancehall, Hip-Hop, Pop und Punk zum tanzen brachten.

Frisch ausgeschlafen geht es am Samstag um 14 Uhr weiter mit den allseits beliebten Highlandgames für die Erwachsenen und dem Kinderprogramm für die jungen Gäste. Getreu schottischer Manier werden Baumstämme geworfen, Hämmer geschwungen und „Schubkarren geschoben“. Nach einer Erholungspause stürmen Melbourne Fall um 17 Uhr die Bühne und eröffnen damit den zweiten Festivalabend. Die in Ludwigshafen gegründete Band überzeugen mit einer eigenen Interpretation von Alternative Rock. So zu sagen als „Nachbarn“ folgt anschließend KK Sings. Der Frankenthaler Singer und Songwriter Klaus „KK“ Kummer präsentiert mit seiner Band tiefgründige und emotionale Lieder. Etwas lauter hingegen zeigt sich die niederländische Band DeWolff, die ihren Blues Rock bereits in Shows auf der ganzen Welt gezeigt hat. Als Headliner des Abends klickt man in bekannte Gesichter. The New Roses waren bereits 2017 zu Gast auf dem Rock im Hinterland Festival. Seitdem veröffentlichten sie ihr viertes Studioalbum, hielten sich mehrere Wochen auf Platz 10 der deutschen Albumcharts und traten als Vorband der Kultband Kiss auf. Wer nach diesem Programm noch überschüssige Energie hat, kann diese bei LeFly in Bewegung umwandeln. Die fünfköpfige Band verbindet Rap, Rock, Reggae, Funk und Ska und nennt dies „St. Pauli Tanzmusik“. Perfekt also für einen gelungenen Abschluss des zweitägigen Open Air Festivals.

Damit eben diese Energie über das Wochenende gehalten werden kann, wird auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt sein. Unterschiedliche Stände bieten eine bunte Vielfalt an Speisen und Getränken. Darüber hinaus werden auch verschiedenste Waren zum Verkauf angeboten.

Um die Abende verantwortungsbewusst genießen zu können, haben Inhaber des Wochenendtickets die Möglichkeit, auf dem angrenzenden Campingplatz zu zelten oder sich einen Stellplatz mit einem Campingfahrzeug auszusuchen.

Tages- oder Wochenendkarten können im Vorverkauf oder an der Abendkasse erworben werden.

Der Verein freut sich auf jede Besucherin und jeden Besucher, jede verrückte Rockerin und jeden zerzausten Metalhead.

Tickets gibt es bei:

Filmwelt Grünstadt

Buena Vista Augenoptik in Grünstadt

Reservix.de

Infos unter: