Frankfurt-Gallus: Taxifahrer beraubt

Frankfurt – (fue) Zwei Männer im Alter von 24 Jahren werden beschuldigt,

am Sonntag, den 31. Juli 2022, gegen 05.50 Uhr, einen Taxifahrer in der Mainzer

Landstraße beraubt zu haben. Die beiden Beschuldigten hatten den 48-jährigen

Taxifahrer dort in Höhe der Hausnummer 240 angehalten und gebeten, sie nach

Nieder-Erlenbach zu fahren. Nachdem der Wagen bereits Fahrt aufgenommen hatte,

gaben die beiden an, nur mit einem 200-EUR Schein bezahlen zu können, woraufhin

der Fahrer seine Börse zum Wechseln öffnete. Daraufhin wurden dem 48-Jährigen

120 EUR aus der Hand gerissen und man schlug ihm in den Nacken. Nachdem sich die

Auseinandersetzung auf den Bürgersteig verlagert hatte, schlug man dem

Taxifahrer noch mit einer Flasche gegen den Arm und bedrohte ihn später, nachdem

man die Flasche auf dem Boden zerschlagen hatte, mit der abgebrochenen Flasche.

Beide Täter flüchteten, konnten später jedoch festgenommen werden.

Frankfurt-Ostend: Durch Messerstiche verletzt

Frankfurt – (fue) Am Sonntag, den 31. Juli 2022, gegen 05.30 Uhr, verließ

ein 22-jähriger Mann zusammen mit einem Bruder und zwei jungen Frauen eine

Diskothek in der Schwedlerstraße.

Dort trafen sie auf einen 19-jährigen Mann, der sich dort in Gesellschaft seines

Begleiters aufhielt. Zwischen den Männern kam es zum Streit, nachdem die beiden

Frauen durch den 19-Jährigen „angeflirtet“ wurden. Aus dem zunächst verbal

geführten Streit entwickelte sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung

unter den vier Männern, in deren Verlauf auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Dem

22-jährigen Mann wurde auch Tritte gegen den Kopf versetzt, anschließend wurde

er durch mehrere Stiche in den Oberkörper schwer verletzt. Der 22-Jährige wurde

in ein Krankenhaus nach Offenbach verbracht und dort operiert. Er befindet sich

außer Lebensgefahr.

Der 19-jährige Tatverdächtige und sein Begleiter flüchteten anschließend in die

Diskothek, wo sie dann auch festgenommen wurden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe

konnte sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

Frankfurt-Innenstadt: Körperverletzung

Frankfurt – (fue) Am Sonntag, den 31. Juli 2022, gegen 02.40 Uhr, befanden

sich vier Männer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren am Tresen eines

Schnellrestaurantes An der Hauptwache. Plötzlich näherten sich sechs Personen

von hinten und attackierten die vier Männer unvermittelt mit Tritten und

Schlägen. Einer der Angreifer zog eine Schreckschusswaffe und feuerte mehrere

Schuss Pefferspray auf die Geschädigten. Erst als einer der Geschädigten einen

Teleskopschlagstock zog, entfernten sich die Angreifer. Die Geschädigten wurden

mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, erlitten jedoch nur leichte

Verletzungen und verließen das Krankenhaus wieder.

Im Zuge der Fahndung konnten drei Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren

festgenommen werden, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Die Ermittlungen,

auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Begegnungsschals geraubt

Frankfurt – (fue) Im Anschluss der DFB-Pokalbegegnung zwischen den

Offenbacher Kickers und Fortuna Düsseldorf am Samstag, den 30. Juli 2022,

begaben sich vier Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren mit der Bahn zum

Frankfurter Südbahnhof. Drei der Männer trugen dabei einen Begegnungsfanschal.

Gegen 21.20 Uhr wollten sie den Südbahnhof in Richtung des Diesterwegplatzes

verlassen und trafen dabei auf eine Gruppe von etwa 10-15 Personen. Diese

umringte die Männer und hinderte sie am Weitergehen. Den drei Männern wurden die

Fanschals entwendet, dem 25-Jährigen wurde zudem mit der flachen Hand gegen das

Ohr geschlagen. Danach entfernten sich die Unbekannten in Richtung des

Martha-Wertheimer-Platzes. Der 25-Jährige erlitt in Folge des Schlages

Verletzungen am Ohr.

Bei der Personengruppe soll es sich um Männer und eine Frau gehandelt haben. Sie

sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt und bekleidet mit Jenas und weißen T-Shirts

gewesen sein.

Personen, welche sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, werden

gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 069-75551499 in Verbindung

zu setzen.

Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Weiterer Verkehrsunfall

Frankfurt – (fue) Die 32-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr am Samstag,

den 30. Juli 2022, gegen 16.50 Uhr, die Friedrich-Karl-Klausing-Straße. Um ihre

Fahrt in die Katharina-Staritz-Straße fortzusetzen musste sie die

Graf-von-Stauffenberg-Alle kreuzen. Dabei übersah sie offensichtlich den

herannahenden Kraftomnibus der Marke Mercedes und es kam zur Kollision der

beiden Fahrzeuge. Der Golf wurde dabei noch gegen einen Baum und dessen

Metallumrandung geschleudert. An dem Golf entstand Totalschaden, der Bus konnte

seine Fahrt nicht fortsetzen. Während die 32-jährige Lenkerin des Pkw unverletzt

blieb, wurden ihre beiden Mitinsassen, ein 7-jähriges Mädchen und eine

61-jährige Frau, leicht verletzt.

Der 53-jährige Busfahrer blieb unverletzt, sechs Fahrgäste im Alter zwischen

zwei Monaten und 29 Jahren wurden leicht verletzt.

Frankfurt-Westend: Verkehrsunfall

Frankfurt – (fue) Ein 71-jähriger BMW-Fahrer war am Freitag, den 29. Juli

2022, gegen 22.40 Uhr, mit seinem Auto unterwegs auf der Senckenberganlage. In

Höhe der Hamburger Allee kam er nach links ab, kollidierte mit einem Bordstein,

fuhr anschließend über die Grünfläche, bevor er nach einer neuerlichen Kollision

mit dem Bordstein in Höhe der Ludwig-Erhard-Anlage (Höhe Messeturm) zum Stehen

kam.

Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Von Glück kann gesprochen werden, da bei

der Fahrt durch die Grünanlagen kein Fußgänger erfasst und verletzt wurde.

In der Grünanlage entstand erheblicher Sachschaden. Auch an dem BMW entstand

erheblicher Sachschaden (wirtschaftlicher Totalschaden, ca. 20.000 EUR). Zur

Bergung des Wagens musste die Feuerwehr verständigt werden. Das nicht mehr

fahrbereite Auto wurde abgeschleppt, ausgelaufene Kühlflüssigkeit abgebunden.

Wie sich dann herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Frankfurt-Oberrad: Marihuanafund

Frankfurt – (fue) Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oberrad

verständigten am Freitag, den 29. Juli 2022, gegen 21.10 Uhr, die Polizei, da

sie in ihrem Treppenhaus starken Verwesungsgeruch festgestellt hatten.

Da der Wohnungsmieter seit Tagen nicht mehr gesehen wurde, der Briefkasten

überquoll und der Geruch deutlich aus der Wohnung drang, ging man zunächst

tatsächlich von einer möglichen Leichensache aus. Schnell stellte sich jedoch

heraus, dass der beißende Geruch von verrotteten Lebensmitteln aus einem

abgestellten Kühlschrank stammte. Der Wohnungsmieter konnte nicht angetroffen

werden, dafür fanden sich rund 2,5 Kilogramm Marihuana und einige Pflanzen dazu.

Die Gegenstände wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt/Nieder-Eschbach: Schüsse abgegeben

Frankfurt – (fue) Zeugen teilten dem 14. Polizeirevier am Freitag, den 29.

Juli 2022, gegen 20.15 Uhr mit, dass sie soeben Schüsse aus dem Bereich Urseler

Weg (dem dortigen Feldweg entlang der Homburger Landstraße) wahrgenommen hätten.

Durch einen Zeugen konnte noch eine Person hinter der dortigen Gärtnerei gesehen

werden, welche Schüsse aus einer Kurzwaffe abfeuerte und sich dann über den

Feldweg in Richtung Urseler Weg entfernte. Eine nähere Beschreibung konnte der

Zeuge nicht abgeben. Vor Ort konnten durch die Polizei 16 Hülsen einer

Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen in

der Sache dauern an.

Frankfurt-Westend: Trickbetrug

Frankfurt – (fue) Eine 72-jährige Frau aus dem Kettenhofweg erhielt am

Freitag, den 29. Juli 2022, gegen 15.00 Uhr, den Anruf ihres angeblichen Sohnes,

der ihr mitteilte, in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt zu sein.

Danach wurde das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten übergeben und es

erfolgte der übliche Ablauf eines Schockanrufes. Um eine mögliche Haft

abzuwenden, solle eine Kaution übergeben werden. Als Treffpunkt machte man die

Zeil in Höhe eines Kaufhauses aus. Dort traf sich die 72-Jährige mit der

Abholerin, der sie Münzen und Bargeld im Gesamtwert von rund 20.000 EUR übergab.

Nachdem die Geschädigte Kontakt mit ihrem Sohn aufgenommen hatte, musste sie

erkennen, Betrügern aufgesessen zu sein.

Die Abholerin wird beschrieben als etwa 165 cm groß, rote Haare und auffallend

runde Augen. Bekleidet mit einer engen Hose und einem engen Sweatshirt. Führte

eine bunte Tasche mit sich.

Lose Putzteile einer Gebäudetrennwand beschäftigen Feuerwehr, Polizei und VGF gestern in den Abendstunden.

Feuerwehr Frankfurt am Main

Am gestrigen Abend (29.07.2022) wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr gegen 21:00 Uhr in die Glauburgstraße ins Nordend gerufen. Dort waren von einer zwischen zwei sechsgeschossigen Wohngebäuden vorhandenen Gebäudetrennwand Teile vom Putz auf den Gehweg gestürzt. Um Gefahren für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer abzuwenden, kam zum Entfernen von weiteren losen Putzteilen eine Drehleiter zum Einsatz. Dazu mussten zuvor Fachkräfte der VGF eine Oberleitung der parallel zum Gebäude verlaufenden U-Bahnlinie U5 vorübergehend spannungsfrei schalten und erden. Weiterhin musste die Polizei drei vor dem betroffen Gebäude geparkte Pkw aus dem Gefahrenbereich entfernen lassen. Abschließend wurde die Gefahrenstelle von der Feuerwehr mit Material zur Verkehrssicherung abgesperrt und die Einsatzstelle wieder der Polizei übergeben. Die Oberleitung der VGF konnte kurz nach 23:00 Uhr wieder in Betrieb genommen werden. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen Mitternacht.