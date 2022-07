Auseinandersetzung am Bahnhof – 25-Jährige verletzt Polizistin

Rüsselsheim/Groß-Gerau (ots) – Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Besuchern einer in der Nähe befindlichen Bar, kam es in der Nacht zum Sonntag 17.07.2022 gegen 04.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Eine 25-jährige Frau griff plötzlich die Ordnungshüter an. Durch einen Tritt wurde eine junge Polizistin verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Der Atemalkoholtest bei der Angreiferin ergab 2,95 Promille.

Sie wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Frau spuckte in der Folge nach den Beamten und beleidigte die Ordnungshüter fortwährend. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Zudem musste die 25-Jährige auf richterliche Anordnung zwecks Ausnüchterung bis zum Nachmittag im Polizeigewahrsam bleiben.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung am Bahnhof dauern derweil an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen hierbei zwei 23 und 24 Jahre alte Männer Bisswunden davongetragen haben.

Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 23-jährigen Mann.

Kreis Bergstraße

Tüte mit Drogen aus Autofenster geworfen – 40-Jähriger in Haft

Lorsch (ots) – Einen 40-jährigen Autofahrer wollten Streifenbeamte am Freitag 15.07.2022 gegen 8.30 Uhr, im Stadtgebiet kontrollieren. Der Wagenlenker gab jedoch Gas. Auf der Flucht warf der Mann eine Tüte aus dem Autofenster und stoppte sein Fahrzeug anschließend in der Friedensstraße. Wie sich später herausstellte, befanden sich in der entsorgten Tüte rund 1 Kg Amphetamin sowie knapp 200 g Marihuana. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und über 3.000 Euro Bargeld.

Zudem konnte der Mann den Ordnungshütern keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen und es ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss von Kokain am Steuer saß. Er wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Der 40-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Brand – 3 Wohnungen unbewohnbar – Rund 200.000 € Schaden

Heppenheim (ots) – Am Montag 18.7.2022 kam es in einem Mehrparteienhaus in der Blütenstraße zu einem Wohnungsbrand. Gegen 03.22 Uhr wurden Rauch sowie Flammen bemerkt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Wohnungen konnte durch die zügigen Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden.

Dennoch sind nach derzeitigem Kenntnisstand 3 Wohnungen nicht bewohnbar. Die Wohnungsinhaber kommen zunächst bei Verwandten unter. Die Gesamt-Schadenshöhe dürfte sich nach vorsichtigen Schätzungen auf rund 200.000 Euro belaufen.

Entgegen der Erstmeldung kamen zwei der Hausbewohner, darunter die 73-jährige Wohnungsinhaberin, infolge einer Rauchgasvergiftung, in umliegende Krankenhäuser. Alle anderen Bewohner des Hauses wurden noch vor Ort ärztlich versorgt und konnten im Anschluss entlassen werden.

Das Kommissariat 10 in Heppenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach ersten Erkenntnissen kann in diesem Zusammenhang ein fahrlässiges Handeln im Umgang mit einer Zigarette als Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Einbrecher erbeuten Uhr und Geld

Lampertheim (ots) – Eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße suchten sich Einbrecher am Freitag 15.07.2022 zwischen 18.30-23.30 Uhr, für ihr kriminelles Tun aus. Die Täter drangen zunächst durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen anschließend eine Armbanduhr und Geld mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Einbruch in Holzbaufirma

Fürth (ots) – Eine Holzbaufirma in der Industriestraße geriet zwischen Sonntag 17.07.2022 um 9.00 Uhr und Sonntagabend 17.07.2022 um 22.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen mehrere Türen auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen.

Ihnen fielen hierbei 2 Mobiltelefone und Bargeld in die Hände. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter Tel. 06252/7060.

Betrunken am Steuer

Bensheim (ots) – Einen 31-jährigen Autofahrer stoppten Polizeibeamte in der Nacht zum Samstag 16.07.2022 gegen 02.40 Uhr, in der Nibelungenstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 31-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,5 Promille an.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Darmstadt

Gebüsch gerät in Brand – Polizei ermittelt und warnt

Darmstadt (ots) – Ein in Brand geratenes Gebüsch in der Stresemannstraße hat am Sonntag 17.7.2022 die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 16.45 Uhr waren der Rauch und die Flammen in dem Dickicht von Zeugen entdeckt und die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten aufmerksame Passanten das Buschwerk mit einem Feuerlöscher bereits gelöscht.

Wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist bislang noch unklar. Auch die Frage, ob möglicherweise ein Zusammenhang zu einem am selben Tag in Brand geratenes Stück Wiese in der “Kirchtanne” besteht, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Mit beiden Fällen ist das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo betraut. Die Beamtinnen und Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle Hinweis entgegengenommen.

Unabhängig vom Ermittlungsstand nehmen die Ermittler zudem beide Geschehnisse zum Anlass und warnen: Wegen der Trockenheit besteht bei den derzeit herrschenden sommerlichen Temperaturen nicht nur eine Waldbrandgefahr. Auch die begrünten Flächen in den Ortschaften und Städten können sich aufgrund zunehmender Trockenheit leichter entzünden. Solche Brände entstehen hierbei oft aus fahrlässiger Unachtsamkeit.

Die Polizei bittet dringend um Beachtung der folgenden Hinweise:

Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe.

Im Wald nicht rauchen und keine Zigarettenreste wegwerfen. Dies gilt auch für die Autofahrt durch oder entlang eines Waldes sowie für Fußgänger auf Gehwegen entlang von Gebüschen in Städten/Ortschaften.

Keine Glasabfälle liegen lassen, kann bei Sonnenbestrahlung als Brennglas wirken.

Nicht mit dem Fahrzeug über entzündlichem Untergrund parken. Der Katalysator eines Kraftfahrzeugs erhitzt sich stark und kann einen Brand auslösen. Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkflächen.

Zufahrtswege in Wälder sind für Einsatzfahrzeuge freizuhalten.

Wer im Wald oder auf anderen bepflanzten Flächen ein Schwelfeuer oder einen Brand bemerkt, wird gebeten, umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 zu informieren.

Exhibitionist entblößt sich und onaniert

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Exhibitionist hat sich am Sonntag 17.7.2022 gegen 20 Uhr, gegenüber einer 33-jährigen Passantin in der Teichhausstraße entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Danach entfernte er sich zu Fuß in Richtung der Landgraf-Georg-Straße.

Der Mann trug zu diesem Zeitpunkt eine dunkelgraue Basecap und war mit einem dunkelgrauen Oberteil über einer dunkelblauen Hose bekleidet.

Das Kommissariat 10 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Goldfische aus Teich gestohlen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – In der Nacht zum Samstag 16.7.2022 haben Diebe ihr Unwesen im Guerickeweg getrieben. Nach ersten Erkenntnissen warfen noch unbekannte Täter die Scheibe eines Bürogebäudes ein und verschafften sich über diesen Weg Zugang zu den Räumen sowie zu dem dazugehörigen Vorgarten samt Teich.

Dort entwendeten sie mehrere massive Steine und rund 20 Teichbewohner, bei denen es sich um rot- schwarze und rot-weiße Goldfische handelte. Der verursachte Schaden wird aktuell auf mindestens 800 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 42 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Fische geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Garage von Kinderhort beschädigt

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Noch unbekannte Vandalen haben in der Zeit zwischen Freitag 15.7. und Montag 18.7.2022 die Scheibe einer Garage, welche zu dem Gebäude eines Kinderhortes in der Kirnbergerstraße gehört, beschädigt und im Anschluss die Flucht angetreten.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Traktorfahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Modautal-Ernsthofen (ots) – Am späten Freitagabend 15.7.2022 hat eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt nach einer Verkehrsunfallflucht einen 25-jährigen Traktor-Fahrer vorläufig festgenommen. Kurz vor 22 Uhr wurde die Polizei über den Unfall informiert. Ein Traktorfahrer war auf dem verlängerten Feldweg zur Mühlstraße in Richtung Ortseingang unterwegs. Ein 27-jähriger Rennradfahrer war in entgegengesetzter Richtung auf dem Feldweg unterwegs.

Trotz versuchtem Ausweichmanöver durch den Radler, kam es zum Zusammenstoß mit dem Traktor, woraufhin der 27-jährige Mann schwer, aber nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Rennrad wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Der Traktorfahrer entfernte sich nach dem Aufprall von der Unfallörtlichkeit. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den tatverdächtigen Unfallverursacher auf einem umliegenden Bauernhof vorläufig festnehmen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 25-Jährige während der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er die Streife mit auf die Station begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Feldbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Dieburg (ots) – Am Samstag 16.7.2022 gegen 17 Uhr, brach auf einem Feld im Großwiesenweg ein Brand aus. Die eingesetzten Wehren aus Dieburg, Groß-Zimmern, Groß-Umstadt, Pfungstadt und Groß-Bieberau konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Betroffen waren ca.3 Hektar des Feldes. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge war der bei den Mäharbeiten ausgelöste Funkenflug ursächlich für den Ausbruch des Feuers. Auf dem Feld sowie am Mähdrescher entstanden Schäden, die insgesamt auf ca. 5.000 Euro geschätzt werden.

Unbekannter entwendet Getränke

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem ein bislang Unbekannter wurden in der Nach zu Montag 18.07.2022 gegen 03.30 Uhr mehrere Getränke aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Saarstraße entwendet. Neben diversen Getränken hatte er es unter anderem auf ein Fahrrad abgesehen. Da er bei seinem kriminellen Vorhaben gestört wurde, suchte er im Anschluss das Weite.

Der Flüchtige soll zwischen 1,70-1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen dunklen Pullover, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe an. Seine Haare wurden als länger beschrieben. Diese soll er zu einem “Dutt” getragen haben. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verliefen ergebnislos. Detaillierte Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Nach Brand im Feld Zeugen gesucht

Babenhausen-Langstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag 17.7.2022 brannten ca. 40 qm Feld bei der Sickenhöfer Straße. Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei über den Brand informiert. Die eingesetzten Wehren aus Langstadt, Harpertshausen und Babenhausen konnten die brennende Fläche schnell unter Kontrolle bringen und zügig löschen.

Auf dem bereits geernteten Strohfeld entstand dadurch ein Schaden, der auf einen niedrigen 2-stelligen Bereich geschätzt wird. Wie es zum Brand kam, muss im Rahmen der andauernden Ermittlungen geprüft werden.

Laut eines Zeugen, konnte bereits vor dem Brand ein Fahrzeug festgestellt werden, welches im dortigen Bereich unterwegs war. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Unfallflucht

Mühltal (ots) – Zwischen Samstag (16.07.2022) und Montag (18.07.2022) beschädigte ein aktuell unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Daimler Actros, der auf dem Parkplatz des ehemaligen Rewe Getränkemarkts in der Rheinstraße abgestellt war.

Die Reparatur des Fahrzeugs, das am vorderen rechten Kotflügel beschädigt wurde, wird den Fahrzeughalter etwa 500 EURO kosten. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154/63300 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Modautal-Ernsthofen (ots) – In der Nacht zum Samstag (16.7.) suchten bislang Unbekannte ein Wohnhaus in der Darmstädter Straße auf und schlugen eine Scheibe ein. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potenzieller Beute.

Mit ihrer Beute in Form von diversen Schmuckstücken und Bargeld suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Odenwaldkreis

Exhibitionist am Waldschwimmbad

Michelstadt (ots) – Am Waldschwimmbad entblößte sich am Sonntagvormittag 17.07.2022 gegen 11.00 Uhr, ein 33-jähriger Mann, zeigte sich mehreren Frauen in schamverletzender Weise und flüchtete anschließend in den angrenzenden Wald.

Die alarmierte Polizei konnte den 33-Jährigen kurz darauf festnehmen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.

