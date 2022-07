Taschendiebstahl an Rollator

Mainz-Altstadt (ots) – Erst am Europakreisel auf der Saarstraße fällt, am Mittwoch 13.07.2022 einer 78-jährigen Frau in einem Linienbus auf, dass ihre Handtasche in unüblicher Weise offen steht. Als sie nachschaut, stellt sie fest, dass ihre Geldbörse entwendet wurde.

Als sie darüber nachdenkt, fällt ihr ein, dass ihr an der Haltestelle “Am Höfchen” jemand beim Einsteigen in den Bus der Linie 58 um 14:29 Uhr, mit ihrem Rollator und Stock geholfen hatte. Obwohl sie den Tragegurt ihrer Tasche ständig in der Hand hatte, muss es dem Täter gelungen sein, die Tasche, die im Rollator stand, zu öffnen und die Geldbörse zu entwenden. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Ladendieb wird in Gewahrsam genommen

Mainz-Altstadt (ots) – Aufgrund seines Aggressionspotentials wird ein 49-jähriger Mann nach einem Ladendiebstahl in Gewahrsam genommen und erst nach einigen Stunden wieder entlassen. Der Mann hatte Donnerstag 14.07.2022 gegen 17:30 Uhr ein belegtes Brötchen in einer SB Bäckerei in der Lotharstraße entwendet und ist in Richtung Große Bleiche geflüchtet. Kurz zuvor war er bereits in der Römer-Passage aufgefallen, als er ein kleines Mädchen wegstieß und aggressiv wirkte.

In der Großen Bleiche konnte er schließlich von Ladendetektiven festgehalten werden. Gegenüber diesen und der kurz danach eintreffenden Polizei war er sofort hoch aggressiv. Aufgrund seiner sehr hohen Alkoholisierung war nicht zu erwarten, dass sich sein Verhalten in den nächsten Stunden ändern würde, so dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Gewahrsam eingeliefert wurde. Dort verblieb er bis 22:00 Uhr.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfallflucht in Bacharach

Bacharach (ots) – Zwischen Donnerstag 14.07.2022 um 15:15 Uhr und 13:40 Uhr kam es in 55422 Bacharach in der Straße “Strandbadweg” auf dem dortigen Campingplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der unbekannte Unfallverursacher einen geparkten PKW. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 14.07., Mainzer Straße, 18:10 Uhr – Ein Mann befuhr mit seinem Fahrrad einen parallel zu den Bahngleisen verlaufenden Radweg von Gaulsheim aus in Richtung Innenstadt. Als er in Höhe der Hindenburgbrücke eine Seitenstraße queren wollte, übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Auto.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1.300 EUR.