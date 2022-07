Trunkenheitsfahrt mit entwendetem E-Scooter

Worms (ots) – Am gestrigen Abend fiel einer Wormser Streife in der Gaustraße ein

E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf. Bei der folgenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten bei dem 38-jährigen Fahrer aus Osthofen deutlich Alkoholgeruch war. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,3 Promille.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der E-Scooter im vergangenen Mai entwendet wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt und dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahl und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Der Eigentümer des E-Scooter darf sich über die Rückführung seines Gefährts freuen.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Alzey (ots) – Donnerstag 14.07.2022, ereignete sich um 05:05 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B420 bei Wörrstadt. Ein 33 Jähriger befuhr die B420 von der BAB63 kommend in Richtung Wörrstadt. In Höhe des Gewerbeparks geriet er aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr und stieß mit einer 56-jährigen PKW-Fahrerin zusammen.

Beide Personen wurden verletzt in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, für diese Maßnahme wurde die Straße halbseitig gesperrt.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Osthofen (ots) – Am Donnerstag 14.07.2022 gegen 15:30 Uhr, kommt es auf der L386 zwischen Osthofen und Westhofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrades wollte zwei, vor ihm fahrende PKW überholen, übersah jedoch, dass ein PKW nach links abbog und es kam zur Kollision.

Der 17-jährige stürzte und verletzte sich schwer im Bereich des Oberschenkels. Aufgrund der Verletzungen wurde der Kleinkraftrad Fahrer mittels Rettungshubschrauber in die Unfallklinik geflogen. Durch die Landung des Helikopters kam es zu Verkehrsbehinderungen und die Landstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.