Neustadt: Festakt zum 150. Jubiläum der DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V.

Neustadt an der Weinstraße – Standing Ovation für die „Corangen“, den Ausbildungskurs-Kurs der Krankenpflegeschule in Saarlouis, der im Frühjahr 2020 – genau zu Beginn der Corona-Pandemie – seine Ausbildung startete. Nach alter Tradition bekam er eine Farbe – in diesem Fall „orange“ – zugeteilt, woraus der Kursname „Corange“ wurde. Zu „Best of us“ interpretierten nun 20 angehende Pflegekräfte und ihr Lehrpersonal tänzerisch die sieben Grundsätze des DRK: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.

Es ist ihre Werteorientierung, welche die DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V. am 14. Juli 2022 in Neustadt in den Mittelpunkt ihrer 150-Jahr-Feier stellt. Tradition mischt sich bei diesem Festakt im Saalbau vielfach mit Moderne, Geschichte mit Zukunft, Herausforderungen mit Lösungen. Das wird einleitend in der Videobotschaft von Frau Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sehr deutlich. Sie hebt die Helfergesinnung der Schwesternschaft, die Qualität ihrer Krankenpflegeschulen und ihren Beitrag zur Lösung des Pflegenotstandes hervor. Diesen Auftrag für eine moderne Schwesternschaft in der Pflege und die Stärken, die diese Organisation hierfür aus ihrer Historie mitbringt, formuliert auch der rheinland-pfälzische Staatsekretär Fedor Ruhose in seiner Grußrede. Oberbürgermeister Marc Weigel zeigt sich sichtlich gerührt über die positive Ausstrahlung und das Engagement der anwesenden Schülerinnen und Schüler und nimmt diese Zuversicht dankbar für die aktuelle Krisenbewältigung mit. Die beiden Präsidenten der DRK-Landesverbände, Michael Burkert aus dem Saarland und Rainer Kaul aus Rheinland-Pfalz, ebenso wie Gabriele Müller-Stutzer, Generaloberin des Verbandes der Schwesternschaften, wiederum berichten eindrucksvoll von den Verdiensten der Schwesternschaft im Kreise der großen Rotkreuzfamilie.

Oberin Heike Diana Wagner äußert sich kämpferisch: „Die DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar blickt heute selbstbewusst auf ihre Geschichte. Wir sind überzeugt davon, dass das Wertefundament, auf dem sie sich einst entwickelt hat, heute so wichtig ist wie damals. Vielleicht sogar wertvoller denn je. Zwei Jahre Pandemie, in denen viele von uns an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiteten, liegen hinter uns. Wie viele und welche weiteren Herausforderungen – Stichwort Krieg, Stichwort Pflegenotstand liegen vor uns? Wir Rotkreuzschwestern können und werden das schultern, weil wir der Menschlichkeit und der Einheit verpflichtet sind.“

Die Lachmuskeln der rund 150 anwesenden Schwestern und Gästen erobert der Comedian und Moderator Chako Habekost, der souverän und unterhaltsam durch den Nachmittag führt. Aber er zeigt auch eine feierliche Seite während der Ehrungen für verdiente Mitglieder der Schwesternschaft.

Zum Ausklang der vierstündigen Festlichkeit sorgt die Band „Hetzel und die Stifte“ mit Rock- und Pop-Balladen für ausgelassene Stimmung und bringt alle zum Tanzen und Mitsingen. Ein gelungenes Fest zu Ehren von 150 Jahren Pflege im Zeichen der Menschlichkeit.