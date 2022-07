Germersheim: Generalinspekteur der Bundeswehr besucht Luftwaffenausbildungsbataillon

Germersheim – Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, besuchte am Dienstag den 12. Juli 2022 spontan das Luftwaffenausbildungsbataillon in Germersheim. Bei dem Überraschungsbesuch ließ sich der ranghöchste Soldat der Bundeswehr im Rahmen eines Kurzbriefings durch den stellvertretenden Kommandeur des Verbandes, Oberstleutnant Thorsten Stenger, in die umfassenden Aufgaben und Aufträge des Bataillons einweisen.

Bei der Gefechtsübung im Gelände

Nach der Einweisung durch Oberstleutnant Stenger, besichtigte er die Südpfalz-Kaserne und machte sich dabei auch ein Bild über den aktuellen Stand der Bauvorhaben/ Infrastruktur am Standort Germersheim.

Im Anschluss daran nutzte der General die Gelegenheit, sowohl mit dem Ausbildungspersonal, als auch mit den Rekrutinnen und Rekruten der 2. Kompanie des Luftwaffenausbildungsbataillons, welche sich gerade im Rahmen ihrer Grundausbildung auf einer Gefechtsübung im Gelände befanden, ins Gespräch zu kommen.

Das Ausbildungspersonal wies General Zorn in die Übung ein

Während seiner Dienstaufsicht ließ sich der Vier-Sterne General durch das Ausbildungspersonal in den Ablauf der Gefechtsübung einweisen. Hierbei wahren neben dem Auftrag und dem Ausbildungsstand der Rekrutinnen und Rekruten auch die vielseitigen Verwendungen, welche innerhalb der Luftwaffe möglich sind, ein umfassendes Thema. Ob beim Bau des Biwaks oder beim Errichten der Kampfstände, der Generalinspekteur zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen aller Beteiligten.

Bei der Besichtigung der sehr aufwendig (selbst) erbauten Ausbildungsstätte für die für die SERE Ausbildung, Survival-Evasion-Resistance-Extraction (Überleben, Ausweichen, Widerstand gegen Befragung, Rückführung) wurde General Zorn durch einen Fachlehrer des Verbandes in die Möglichkeiten eingewiesen, welche dem Luftwaffenausbildungsbataillon für diese besondere Art der Ausbildung zur Verfügung stehen. Abschließend bedankte sich General Zorn bei dem stellvertretenden Kommandeur für die professionelle Umsetzung der Aufträge im Verband.